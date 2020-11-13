港台編導查冊被捕｜記協周日遊行有條件獲批：須張建宗豁免限聚令

港府收緊傳媒查冊引起爭議，記協擬於後天周日（15日）於港島舉行業界集會及遊行，抗議警方「濫捕」港台《鏗鏘集》元朗7.21專輯編導蔡玉玲，並要求在查冊機制中加入傳媒選項。不過，警方發出反對通知書否決集會申請。

記協副主席陳朗昇今（13日）於上訴聆訊前表示，會準備充分的防疫安排建議，亦願就遊行路線作磋商或調整，期望可成功申辦，喚起社會及國際關注。現時限聚令規定群組上限為4人，記協在上訴委員會聆訊後表示，如記協於明日取得政務司司長張建宗發出豁免，記協將附合附加條件，委員會批准上訴得直。

陳朗昇（右）與記協執委在會後宣布上訴有條件獲批後，舉起勝利手勢。（陳淑霞攝）

拒公眾參加 會為參加者拍照

陳朗昇在上訴委員會聆訊後表示，上訴得直尚需政務司司長批准。他表示，在會上提出苛刻條件：只限記協會會員、新聞界人士及大學新聞學師生參加，需實名報名、並出示證件核實、全程戴口罩等，大會將安排拍照，他解釋此是為一旦有人確診，可以找出患者的接觸者。

由於防疫政策列明，政務司司長可作出豁免。委員會批准如記協在周六午夜前，取得張建宗批准，可以舉行遊行。陳朗昇表示，今日數度聯絡張建宗方面，惟未獲回覆。

陳朗昇與記協執委今日下午出席上訴委員會，他指將會向上訴委員會提出防疫安排建議，亦願就遊行路線展開磋商。（陳淑霞攝）

警方於本月初拘捕香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，指當事人在運輸署系統查冊車牌資料時，作出虛假陳述，涉嫌違反《道路交通條例》，事件亦揭示港府加緊對傳媒查冊的限制。

陳朗昇與記協執委今日下午出席上訴委員會，他於聆訊前表示，有關事件對新聞自由影響甚大，希望可透過遊行集會，喚起公眾及國際關注，惟昨日收到警方的否決通知。他又指，其他公眾聚會包括婚宴、教會等都可進行，將會向上訴委員會提出防疫安排建議，亦願就遊行路線展開磋商，「縮短路線或者集會都會考慮。」

陳朗昇於聆訊前表示，有關事件對新聞自由影響甚大。（陳淑霞攝）

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