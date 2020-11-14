再多兩校爆上呼吸道感染　民生書院幼稚園、蘇浙小學中招

衞生署衞生防護中心今日公布，正調查兩宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一間幼稚園及一間小學，一共有46名學童及1名職員受到感染。而受影響的學校分別是位於九龍城的民生書院幼稚園及北角寶馬山的蘇浙小學。 另外，由本周日（8日）至今，共接獲242間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，比對上一周（本月1日至7日）高出約9倍，染病人數暫有2,326人。

衞生署衞生防護中心表示，由本周日（8日）至今日下午五時，共有242間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，比對上一周（本月1日至7日）高出約9倍，染病人數暫有2,326人。

中心晚上公布，正調查兩間學校的新增個案。當中，位於九龍城的民生書院幼稚園一共有24名學童染病，分別16男8女，年齡介乎3至5歲；至於北角寶馬山蘇浙小學則有22名學童染病，分別14男8女，年齡介乎6至8歲；另有一名職員受到感染。全部個案曾出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，目前所有人情況穩定，毋需入院 。

衞生署衞生防護中心表示，由本周日（8日）至今日下午五時，共有242間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案。（資料圖片）

中心指，考慮新冠肺炎疫情，而近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案亦有所增加，為謹慎起見，會為受影響學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠肺炎病毒檢測，並建議有關班別在未獲得檢測結果前，停課不少於三日，作為預防措施。

因為學校爆發上呼吸道感染，全港幼稚園將由今日 (14日）起，暫停面授課程14日，即學生毋須回校。

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