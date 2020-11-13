學費25萬弘立幼稚園爆上呼吸道感染　本周暫有238校有學生中招

衞生防護中心今晚（13日）公布正調查3宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼稚園及2間小學，一共62名學童染病。中心表示，會為出現上呼吸道感染爆發的學校，安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生作新冠肺炎病毒檢測，並建議有關班別在獲得檢測結果前，停課不少於三日。 受影響的學校分別為中西區弘立幼稚園、觀塘區聖公會油塘基顯小學，以及東區香港中國婦女會丘佐榮學校。衞生防護中心指，自本周日（8日）至今，一共有238間學校爆發上呼吸道感染，較上周多九倍，染病人數達2,281人。

油塘基顯及筲箕灣丘佐榮均有學生感染

衞生防護中心表示，由上周六至今日下午5時，共接獲238間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，比對上一周（本月1日至7日）多出近９倍，染病人數暫有2,281人。

中心晚上金布，正調查3間學校的新增個案。其中中西區弘立幼稚園及聖公會油塘基顯小學的染病學童人數，同為21，前者涉12男9女，年齡介乎3至4歲；後者則為6男15女，年齡為6至10歲，各人分別出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛徵狀。

弘立幼稚園是南區私立弘立書院所開辦的幼稚園部，半日制學費每年125,840元，全日制則251,680元。

至於筲箕灣香港中國婦女會丘佐榮學校的個案，則涉9男11女，年齡介乎5至10歲。

衞生防護中心指，3間學校合共40人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院。中心稱，以上學校正接受醫學監察，中心亦已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議。中心又指，考慮到新冠肺炎疫情，而且學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，為謹慎起見，會為相關個案學校安排派發深喉唾液樣本瓶，並為受影響班別的師生作病毒檢測；同時建議有關班別在未獲得檢測結果前，停課不少於三日。

（衞生防護中心圖片）

因為學校爆發上呼吸道感染，全港幼稚園將由明日 (14日）起，暫停面授課程14日，即學生毋須回校。

▼感染風險通知流動應用程式▼