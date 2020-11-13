再多59間學校爆上呼吸道感染　弘立油基顯小學中招　即睇學校名單

上呼吸道感染個案於學校持續爆發，衞生防護中心今晚（13日）公布，截至下午5時，錄得238宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加59宗，共2,281人受影響。中心又表示，正調查3宗個案，共涉及一間幼稚園及兩間小學，包括弘立幼稚園、香港中國婦女會丘佐榮學校及聖公會油塘基顯小學，強烈呼籲市民及學校員工提高警覺。

按圖即睇爆發學校名單（截至11月13日下午5時）：

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感染人數突破2,000

衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，錄得238宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加59宗，涉及2,281人，其中幼稚園及幼兒中心佔132宗，小學佔94宗，比昨日增加36宗，中學則佔2宗。

衞生防護中心今晚（13日）公布，截至下午5時，錄得238宗學校爆發上呼吸道感染個案。

衞生防護中心正調查三宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及一間幼稚園及兩間小學，包括堅尼地城弘立幼稚園、西灣河香港中國婦女會丘佐榮學校及油塘聖公會油塘基顯小學。患者出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，全部情況穩定，毋需入院。

為謹慎起見，中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於三日，作為預防措施。

小學未停課 陳肇始：學生較具自理能力

當局於昨日（12日）公布，幼稚園及幼兒中心，由本周六（14日）起暫停面授課堂14天。食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到小學生較具自理能力，且分班上課，大規模爆發風險較低，現階段未有停課安排。

按圖即睇預防感染及增強免疫力方法：

小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

按圖即睇增強免疫力食物：

4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」