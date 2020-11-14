強制檢測｜西醫對執行感不清晰　醫學會料每日數萬病人收指示

食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）宣布，政府通過《預防及控制疾病條例》第599J章。註冊醫生若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測。然而，條例有多項細節仍未釐清，包括市民收到指示後多久要接受檢測；醫生通報衞生署的時限及方法等，數名私家醫生均表示實際做法不清晰。 醫學會副會長鄭志文稱，希望政府列明「懷疑感染新冠肺炎」的病徵準則，以便醫生發出指示。鄭估計，全港每日有約數萬名病人符合準則，而家庭醫生林永和稱，現時只有約五份一出現相關病徵的病人有做檢測，認為政府需確保現時的檢測能力，能足以應付現時數目五倍的檢測量。

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食物及衞生局局長陳肇始表示，行會昨天已通過《預防及控制疾病條例》第599J章，今天就強制檢測刊憲公告，強制特定人士接受檢測。醫生按臨床判斷，如懷疑某人感染新冠肺炎，可向該人發書面指示，要求其接受檢測，時間不可超過14天。病人可使用衞生署或合資格的私營檢測服務。如果有關人士無遵從，可被罰款2,000元，亦會收到強制檢測令，違令可被處第四級罰款及監禁六個月。

11月14日，食物及衞生局局長陳肇始宣布，政府通過《預防及控制疾病條例》第599J章，註冊醫生若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測，。（余俊亮攝）

政府今晚刊憲，列明第599J章於明日起實施，即陳肇始可指令私家醫生執行此規例。政府已刊出此規例的框架，惟當中有多項細節仍未釐清，包括市民收到指示後多久要接受檢測；醫生是否有責任派樽，抑或可建議病人外出取樽；醫生是否需要監察病人有否接受檢測；將病人資料通報衞生署的時限及方法等等。據了解，政府將於下周與醫學會討論條例細節。

醫學會副會長、家庭醫生鄭志文。 （資料圖片）

醫學會副會長、家庭醫生鄭志文稱，此病的病徵範圍廣闊，「基本上所有上呼吸道感染病徵都可能係」，希望政府列明「懷疑感染新冠肺炎」的病徵準則，以便醫生執行。他又說，醫生未曾接受執法訓練，難以監察病人接指示後有否交樽作檢測。

鄭表示，由於現在市民勤於戴口罩，有上呼吸道感染病徵的求診病人不多，相信強制檢測不會加重醫生的工作量。但他又指，全港有約4,000名以上私家家庭醫生，以每日每人接收十名呼吸道病徵病人推算，每日也有40,000名病人需做檢測，數目仍未計算各間普通科門診和急症室。

家庭醫生林永和。(資料圖片)

希望可即日完成化驗 免影響市民返工

家庭醫生林永和表示，相信強制檢測對於本港確診個案「清零」有作用，但實際上執行細節仍然不清晰，有待商討。他希望政府在病人提交樣本樽後，化驗所能即日完成化驗報告，以免影響市民上班及日常生活。他指出，現時只有約五份一出現相關病徵的病人有做檢測，認為政府需確保現時的檢測能力，能足以應付現時數目五倍的檢測量。另外，他又希望政府能以短訊方式，向所有病人通知檢測結果。

林永和又說，新冠肺炎患者佔所有病人的比例不高，「如果唔係爆發期，可能每1,000個先有一個病人係（確診）」，坦言擔心強制檢測會使部份病徵輕微的病人諱疾忌醫。

醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄。（資料圖片）

而醫護誠信同行主席林哲玄表示，醫生一向憑臨床情況判斷是否懷疑病人患新冠肺炎，「都做咗咁多個月，唔會因為強制檢測，就令個準則鬆咗或者緊咗」。他認為醫生有責任派樽及通報衞生署，但追蹤有關病人的責任則在於政府。林又稱，為了自己、家人及社會，接受檢測是病人的責任，醫生不應因擔心病人不高興，而不要求他做檢測，強調「篤病人背脊」的說法不恰當。