強制檢測｜的士司機業界未知細節　多頂更替工　憂難執行

本地新冠肺炎疫情反覆，近日再出現數宗的士司機感染個案。食物及衞生局局長陳肇始政府宣布，強制檢測法例將於明天（15日）凌晨零時生效，包括特定職業人士，例如在貨櫃碼頭、屠房等工作的人士， 有專家認為的士司機為高危群組，應該要為他們強制檢測。商會表示，執行或有難度，有不少司機是頂更替工，未必找到所有司機做檢測。

的士分租眾多司機 少車行直接管理

的士小巴商總會理事長周國強表示，暫時未收到相關的細節。政府實施強制檢測，車行執行上會可能有壓力。他表示，的士有不少頂更替工，還有個別車主租給司機，涉及眾多司機，亦不統一，難以追蹤。由車行直接管理的只有四成的士司機，市區和新界的士共約6,000名獨立車主，逾萬名司機。

他質疑強制檢測成效，雖然或可以找到隱形患者，但只能夠證明目前一刻有否感染，認為注重車廂和個人清潔較重要。運輸署為的士司機提供多輪免費檢測，他指可能有一半司機參與，有司機覺得自己沒有病，不願意測試。

他說，為了防疫，配合政府強制檢測，但視乎有關政策實行細節有多可行，相信司機會自律參與檢測。

的士小巴商總會理事長周國強表示，許多的士司機是頂更替工，個別車主涉逾萬名司機。（資料圖片）

車行願意參與 獨立司機靠誠實

聯泰車行負責人林先生表示，車行願意協助強制檢測，例如進行登記，認為工作簡單，困難不大。他們早前已為檢測結果陰性的司機發出證明牌，列明日期，讓他們掛在車上，又有為的士噴灑光觸媒消毒，相對於就強制檢測可能增添的行政工作，防疫措施更繁複。

他表示，有不少獨立車主租的士予個別司機，要靠他們誠實呈報，包括替更司機的資料。商會一向為獨立車主辦理手續，他預料，商會願意配合強制檢測，幫助政府聯絡獨立車主。

的士小巴商總會理事長周國強表示，許多的士司機是頂更替工，個別車主涉逾萬名司機。（資料圖片）

早前自願檢測參與率僅三成

早前運輸署的自願病毒檢測計劃只有三成司機參與，但他認為檢測程序方便容易。一旦推行強制檢測，司機應該會跟從，不會因而不駕車。他說，「檢測不是免疫，有用但要看成效有多大」，只是「有好過無」，因為的士司機一天有上20名客人，「大家都不知道客人是否患者」。