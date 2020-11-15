租務管制｜居板間房中年漢累計加租44%　團體促管制加幅以5%為限

本港住屋問題懸而未決，居於板間房多年的梁先生，曾多次面臨被業主加租困境。他原居於葵涌，但業主突然於一年內兩度接連加租，由最初的1800元，增至2600元，累計加幅高達44%，最後更在未經同意下遭「爆鎖」，將其家當搬出，變相迫遷，期間一度需暫住無家者宿舍。 港府早前成立劏房租務管制研究工作小組，探討租管可行性，由多個民間團體組成的全港劏房居民大聯盟今（15日）表明，民間已達成八大共識，包括建議訂立起始租金，加租幅度「封頂」，以5%為上限等，期望港府可盡快落實租務管制，保障住屋權，糾正劏房亂象；大聯盟亦認為，港府應立法規管業主濫收水電費。

多個民間團體組成的全港劏房居民大聯盟， 促盡快落實租務管制。(張浩維攝)

大聯盟今日發布民間租務管制方案，包括八大範疇，如劏房定義應涵蓋所有不適切房屋包括分間樓宇單位、天台屋、床位、板間房、工廈劏房、寮屋等，租管亦應訂立起始租金，以「應課差餉租值」作基準，並由差餉營業估價處按一籃子因素包括呎數、樓齡、地區、設施等計算，免業主謀暴利。

加租幅度應以5%為上限

大聯盟又建議，租金調整幅度按社會通脹及通縮狀況調整，加租幅度以5%為上限。大聯盟認為，需落實標準租約，及予租户享優先續租權，並設搬遷及調整租金通知期。

梁先生曾多次面臨被業主加租困境。（張浩維攝）

遭業主多次加租 由1800元加至2600元

梁先生今年57歲，多年來申請公屋未有下文，由於經濟狀況，故只能負擔板間房租金。他指，過去數年已遭業主多次加租，輾轉下需另覓居所，但無奈新業主同樣加租，入住年多後加租22%，3個月後再加租18%，租金最初的1800元加至2600元，累計加幅高達44%。他指，加租幅度驚人，難以負擔，更遭業主擅自「爆鎖」，搬出其私人物品。梁先生無家可歸，遂只能暫住無家者宿舍。他現時居於深水埗劏房，期望港府盡快落實租務管制。

蔡先生租住的板間房，熱水爐曾發生漏電問題，但業主拒絕維修。（張浩維攝）

濫收水電費亦應設執法部門監管



針對業主濫收水電費方面，大聯盟認為，港府應立法規管，並設立執法部門。一家四口居

於荃灣板間房的蔡先生，需與其餘六個租客共用廚廁，惟熱水爐曾發生漏電問題，「我哋嗰到有老人家，又有小朋友，驚好危險」要求業主維修不果，最終需由租戶自費購置。他又表示，即使無人在家一段時間，「水錶都會自己跳。」

多個民間團體組成的全港劏房居民大聯盟， 促盡快落實租務管制。(張浩維攝)

全港關注劏房平台召集人鄧寶山表示，劏房小組工作進度緩慢，亦未能掌握基層住屋困境，期望他們聽取民意，落實具體方案，勿只作小修小補。他又指，港府對租務管制立場曖昧，且早前的一手樓空置稅草案突然煞停，亦憂慮會重蹈覆轍，盼港府切實思考租管未來立法方向，糾正本港劏房亂象。