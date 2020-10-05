劏房戶疫情下仍遭加租　關注團體稱問題嚴重　促設租管

本港房屋問題水深火熱，劏房戶疫情下仍遭加租 ，關注基層住屋聯席代表今（5日）於港台《千禧年代》表示，無理加租於疫情前已是常事，有不足100呎的劏房被大幅加租高達30%。濫收水電問題亦見嚴重，曾有住戶被濫收數倍水費，促請當局考慮設立租務管制。 聯席代表又認為，雖然政府於今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，惟至今大半年，未見有公開工作報告，亦未有納入民間團體作委員代表，直言做法不公平。

不少劏房戶疫情下仍遭加租，關注團體促請當局從速落實租管。（資料圖片）

聯席代表陳小姐表示，疫情前，無理加租問題屢見不鮮，曾有居於不足100呎劏房的住戶，被加租30%，租金由4800元加至6000多元，變相無理迫遷，疫情下，加租問題依舊，不少居劏房的住戶均是基層，面臨失業及就業不足，「（業主）唔加租已經算好好。」

陳續指，租金以外，業主濫收水電問題嚴重，她舉例指，中電每度電收取1.2元，惟劏房戶則需向業主繳納1.6元至2元；用水方面，水務署首15立方水屬於免費，惟不少劏房戶無獲免費待遇，需向業主月繳約40元，但該住戶入住社會房屋後，在同樣用水量的情況下，「3、4個月都只係交40蚊」，顯示業主收取水電時無理濫收，亦無準則可言。

政府於今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，前日亦舉行網上公眾論壇，不過，陳小姐直言對小組感失望，因至今已大半年，惟一直無公開工作進度。她又指，小組委員內有業主代表，卻無民間團體在內，她認為做法不公平。她又指，該個所謂的公眾論壇事前零宣傳，基層難以得知，最終網上直播亦僅得兩位數觀眾收看，「噚日我們記招，都有 500、600人睇啦」，她期望小組再舉辦公眾論壇，予劏房戶現場發表意見。

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