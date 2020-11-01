劏房租管小組第二次論壇　劏房戶呻租貴　常聽到鳳姐「運動聲」

劏房租務管制研究工作小組今日（1日）首次舉行實體公眾論壇。不少劏房戶出席今次活動，向小組訴說辛酸。 有劏房戶指出，劏金租金昂貴，業主甚至不斷加租，租戶生活困難，只能吃公仔麵、麵包或「白飯撈汁」，甚至有單位無窗，室內充斥異味，連刷牙都不敢逗留。更有劏房戶常聽到「鳳姐」的「運動聲」，當被小孩問起時，亦十分尷尬不知道該如何回答。

梁女士指出，一眾劏房戶搬入單位後，才發現有滲水、漏水、石灰剝落等問題。（李澤彤攝）

樓上廁所滴水落廚房

劏房戶梁女士指出，一眾劏房戶搬入單位後，才發現有滲水、漏水、石灰剝落等問題，猶如「被人呃」，甚至投訴無門，「原來你煮飯食飯個位，樓上係廁所位，滴水滴喺煮飯嘅地方，你話合唔合安全衛生？」

她批評一眾業主「無王管」，希望單位出租前先有合格認可機構檢驗。劉女士又指，有超過半份薪金都用作交租，「係咪要瞓街先得？」

只能「白飯撈汁」

有劏房戶亦指，他們生活困難，租戶只能吃公仔麵、麵包或「白飯撈汁」，「點解每餐都食唔飽、著唔暖⋯因為我哋啲錢畀晒業主、地產商！」她又指，她們只能「捱貴租」，變相一代不如一代，甚至越搬越貴，居住面積越來越細，「我哋要慳，慳到小朋友教育、健康都出現問題！」

深水埗劏房戶何先生亦指，自被業主逼遷後，只能找另一單位居住，但該劏房無窗，甚至有異味，簷蓬更有大量口罩及紙巾，但業主卻不願處理，「有時刷牙都嗅到有味，嗽個口就走。」

輪候近20年公屋無果

鄭先生居於工廈劏房十多年，輪候公屋近20年。他說，過去曾不斷被加租，當年僅以2,600元租住單位，但最後租金卻逾8,000元，故只能無奈退租。

另有劏房戶更指出，他們的居住環境惡劣，租金佔收入一半，更常聽到「鳳姐」的「運動聲」，當被小孩問起時，亦不知道該如何回答。有荃灣劏房戶亦指出，單位呎租貴過豪宅，更有漏電問題，但業主不願維修，「係咪要等到死人先會重視？」

循道衛理觀塘社會服務處社區工作員陳穎彤批評，現時租金無管制，變相任由業主加租，加上無標準租約，使一眾租客並無保障，「自由市場唔係叫你剝削街坊，要有良心，你口中嘅自由係踐踏緊每一個租戶。」