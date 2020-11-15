「安心出行」明上架　政府籲市民使用　強調資料只儲存手機31日

感染風險通知流動應用程式「安心出行」將於明天（16日）推出，創新及科技局局長薛永恒今日（15日）到上環石油氣專用加油站了解的士業界如何響應。市民只要使用手機程式掃瞄乘搭的士的乘客車門上的車牌號碼，日後倘的士曾接載確診者或司機染疫，便可收到通知。 薛永恒強調｜應用程式完全由市民自發下戴，而資料亦只會儲存於手機內，並於31日後刪除，以保障市民私隱。

▼感染風險通知流動應用程式▼

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感染風險通知流動應用程式「安心出行」將於明天（16日）推出，旨在鼓勵市民養成紀錄出行的習慣，以協助減低病毒進一步擴散的風險。目前已有超過6000個公私營場所，包括食肆、酒吧、街市等，以及18,000多部的士參與計劃。

的士毋須貼二維碼 掃描的士車門車牌號碼便可

創新及科技局局長薛永恒今日（15日）下午到達上環石油氣專用加油站，了解的士業界如何響應政府推展「安心出行」應用程式。薛永恒指，的士司機並不需要在車中加上二維碼，市民只需要掃描的士車門上的黃色車牌，就可以清楚記錄搭車時間以及所搭的士，當相關的士有確診乘客，系統便會將資料發送至手機，以幫助市民了解確診風險。

薛永恒又提到，了解市民對於個人私隱的重視，「安心出行」應用程式將由市民自行決定下戴與否，以及自願去掃描二維碼；又強調出行紀錄只會存留在市民手機之中，並於31天後刪除，更指即使機主「想睇翻紀錄都睇唔到」，再加上計劃並沒有中央儲存系統，用戶個人私隱可得到保障。

薛永恒最後呼籲市民勇躍下戴，「用好科技，精準抗疫」，又指香港抗疫之路需要市民通力合作，希望市民好好利用「安心出行」應用程式，齊心抗疫。

▼11月16起收緊防疫措施▼