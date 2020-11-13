新冠肺炎｜1.8萬的士先裝置「安心出行」　盼市民如戴口罩般習慣

政府將於下周一（16日）推出「安心出行」手機應用程式，鼓勵市民當去到多人場所掃描二維碼記錄行蹤，以便協助流行病學追蹤。副政府資訊科技總監黃志光今日（13日）於電台節目《千禧年代》中表示，現時約超過6000個公私營場所參與計劃，當中私人場所佔近2000個，此外，由於的士車廂地方較窄，已為全港18000架的士作登記，為使用的市民作紀錄、了解，望計劃令市民有如戴口罩習慣。

黃志光說，由於的士的空間較細，司機及乘客距離近，因此先為18000部的士安裝及推行，巿民乘搭的士，亦可掃或輸入車牌號碼就可以紀錄。（資料圖片）

政府將於下周一（16日）推出的「安心出行」手機應用程式，供市民下載，以便記錄個人出入不同場地的時間，如果有關場地出現確診個案，將會通知用戶，並發出防疫建議。黃志光表示，程式協助巿民養成記錄習慣，在公共或人多的地方可作了解情況，以便為防疫作追蹤。

他提到，於公共交通及車輛方面，由於的士的空間較細，司機及乘客距離近，因此先為18000部的士安裝及推行，巿民乘搭的士，亦可掃或輸入車牌號碼就可以紀錄，現時研究為其他車輛安裝的可能性，當中考慮為小巴作安裝，但認為車程相對短，而巴士鐵路上必需戴口罩，加上空間比較大，認為其風險上較低。此外，黃呼籲美容院、按摩院、修甲美容場所的客人及職員距離近，場所亦適合先作登記。

黃又說，巿民可在參與地點掃二維碼以記錄到過地點，若相關的士或到過的地點曾經有人確診，將會通知有關用戶，又指應用程式不存在中央資料庫，用戶資料亦不會上存，只會加密留在電話中，用戶亦毋須輸入資料，資料於31日後會自動取消，以保障私隱。