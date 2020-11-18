明年首季平均加薪0.8%　JobsDB：逾六成企業料明年內恢復招聘計劃

新冠肺炎疫情持續不斷，本港就業市場低迷，最新公布8至10月失業率維持6.4%，是16年來最高數字，而失業大軍亦逼近26萬人，情況令不少打工仔對就業前景感到悲觀。 JobsDB今日（18日）公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》，預計明年首季打工仔平均加薪0.8%，64%企業將在明年內回覆招聘計劃至疫情前的水平；調查亦顯示，約七成僱主年內曾發放雙薪及雙糧，花紅平均為1.4個月，金額與去年相若。 JobsDB香港區行政總裁仇崑石表示，企業將在明年的第二、三季恢復過往招聘水平，大企業會相對更快，中小企則較為審慎；而目前數碼轉型工種薪酬加幅較大，打工仔無需太過悲觀，但求職所用的時間或許較長，需要有心理準備。

逾六成僱主明年首季凍人手 惟料年中招聘可返疫前水平



JobsDB於9月時委託獨立調查機構，訪問本港436間企業家商業機構，就 2021 年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，結果顯示僱主預期來年打工仔平均薪金升幅為0.8%；整體上有 64% 僱主預期招聘計劃能於 2021 年內回復疫情前的水平，而於 2021 年首季，63%僱主傾向凍結或維持現有人手，14% 僱主表示有意增聘全職人手以擴展業務。

2021年首季方面，料 63% 企業會凍結人手，約四成企業會在第二、三季恢復招聘計劃。（資料圖片）

約四成企業第二三季恢復招聘計劃

針對64%企業期望市況能於 2021 年內回復至疫情前水平，僱主保守估計於第二季及第三季陸續復甦的，分別佔19%及20%；至於人手規模分較大的企業，預期較早恢復招聘計劃，當中50% 認為可於2021年上半年復原，中小企招聘方面則相對審慎。

至於2021年首季有 63% 企業會凍結人手，較去年35%大幅增加，當中前線及基層職員最受影響店78%。



14%企業仍展開招聘計劃

不過，調查又發現，仍然有14%企業在疫市中展開招聘計劃，52%聘請前線及基層職員及50%聘請中層管理人員，故此預期前線及基層職員招聘情況相對波動。

市場需求較大的六個工種包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。55%僱主表示明年首季會聘請兼職、合約或臨時員工，以增加工作安排上的彈性及節省人手成本。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石。（盧翊銘攝）

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指，打工仔無需太悲觀，一方面就業市場會在第二季開始好轉，求職者要明白「搵工要預長少少時間」，過程中可以不斷完善自己；另一方面，首季度仍有14%的企業會開展招聘，並非完全沒有機會。

來年薪金漲幅0.8% 數碼轉型工種薪酬加幅較大

調查顯示僱主預期來年整體薪酬調整為 +0.8%，較 2019 年調查預期的 +2.7% 進一步下調近 2%，加薪幅度相對較大的工種預期為數據分析（+3.8%）、營銷及業務拓展（+2.4%）、教育（+2.1%）、運輸及物流（+2.1%）、資訊科技（+1.5%）、設計（+1.4%）等，在「疫」市下加幅最高。其他工種的薪酬調整則與平均數相若。

他指出，數碼轉型相關工種的薪酬加幅較大，反映不少企業對數據分析師、程式開發人員、介面設計等需求正持續增加，並透過他們的專業更貼近客戶的消費模式。受疫情影響，報告指 48% 僱主表示今年有向員工提供在職培訓的支助，較去年七成一減少約兩成多。雖然企業今年將資源集中於處理疫情帶來營運上的挑戰，他期望來年僱主可多投放資源於僱員的培訓，以維持穩健的企業發展。

出花紅比例跌 金額卻與去年相若

臨近年尾，花紅和雙糧亦是打工仔非常關注的問題，調查顯示，逾七成僱主（72%）表示於2020年內有發放花紅及雙糧，而花紅平均為 1.4 個月。仇崑石指，比例上較去年下跌12%，但是金額上與去年相若，「可以說，今年絕大部分員工是有雙糧或者花紅的。」