失業率恐破雙位數　求職者搵工求穩定　招聘會物管工種查詢飆七成

香港人力資源管理學會今日（29日）公布2020年薪酬趨勢調查結果，預料本港失業率勢將持續惡化，或超越2003年沙士8.5%失業率的高峰，最壞情況甚至有機會挑戰雙位數水平。 勞工處灣仔招聘會今日來到最後一日，建築工程及保安行業等相對穩定的工種廣受求職者歡迎。有保安公司表示，保安及物業管理行業，受疫情影響程度遠較其他行業低，今次招聘會有很多剛領保安證的求職者查詢或有意應徵，相關人數增加六成至七成。

勞工處昨日起一連兩日在灣仔舉行大型招聘會，據觀察以保安及物業管理類的公司攤位最受歡迎。（鄺曉斌攝）

勞工處昨日起一連兩日在灣仔舉行大型招聘會，提供飲食、物業管理及零售行業等合共逾2,500個職位空缺，月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。今日是招聘會最後一日，據記者下午視察，人流數目普通，當中以保安及物業管理業的公司攤位最受歡迎，大量求職者向相關公司職員查詢應徵安排。

正誠保安高級行動經理林益邦（右）表示，對比過往的類似招聘會，是次有很多剛領取保安證的求職者查詢或有意應徵，相關人數增加六成至七成。（鄺曉斌攝）

正誠保安高級經理高級行動經理林益邦表示，對比過往的類似招聘會，是次有很多剛領取保安證的求職者查詢或有意應徵，相關人數增加六成至七成，當中包括很多過往從事銷售、餐飲等服務業的「轉行」求職者。他說，年輕求職者的數目與過往相若，中年求職者比例較高，但求職者年齡不拘，只要適合便會聘用。

然而，疫情及經濟影響下對保安行業並非毫無影響，林益邦說，部分學校在早前停課期間，對保安人員的人手需求減少，部分需要短期工的大型展覽活動如花卉展、演唱會絕跡，對兼職保安人員的需求亦減少。經濟不景亦影響服務合約投標價格，不過求職者增加，部分工種薪酬或有機會下調，例如過往月薪1.7萬至1.8萬的工種，或會下降至1.5萬至1.6萬。

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但相對而言，林指，保安行業受影響程度仍遠較其他行業輕，例如屋苑、住宅等物業管理的全職人手不會因疫情減少。近期失業率持續上升，林說，日後仍會投標不同項目，保安職位的需求「只會多，唔會少」。

惟職位供應多，不代表入行人數增多，林笑言「國泰空姐應該唔會願意做保安」。他又預料，經濟未來會逐漸好轉，部分人或會覺得保安行業辛苦而放棄，「好關乎你個人積極程度，願唔願意用個人勞力去換取金錢，個人有個人問題，社會有社會問題。」

領駿工程高級人力資源主任楊澤堯指，維修工程不受經濟影響，「經濟唔好，幢樓一樣要處理漏水、跳制嘢。」（鄺曉斌攝）

領駿工程高級人力資源主任楊澤堯向記者表示，在招聘日以外，沒有工程相關經驗的求職者的確有所增加，例如會與非政府組織合作，到一些水電工程課堂入班招聘，但公司完全沒有門檻要求的職位只佔5%至10%。

在招聘會期間，楊澤堯指符合工程相關經驗的求職者增加，原因在於現時的地盤「散工」職位減少，因此他們會轉為應徵全職月薪的維修工程工種。他續指，其公司主要負責的維修工程不受經濟影響，「經濟唔好，幢樓一樣要處理漏水、跳制嘢，我哋就係標榜穩定工作。」