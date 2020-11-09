Jupas｜大學8個眾望所歸的中伏學科　呢科收生要求高又難揾工！

又是到JUPAS揀科的日子，大學科目五花八門，由熱門大路的BBA（工商管理），到專門單單至香港研究也有，令一眾DSE考生眼花撩亂。芸芸科目中，哪個Major才是你的真正歸宿？揀科前不妨參考過來人的意見，避開一些熱門伏科。

12月9日便是來屆JUPAS網上申請系統遞交入學申請的最後限期，唔少來屆DSE考生都煩緊點揀科。大學是踏入職場前的黃金時間，一定要好好把握這4年來裝備自己。然而，一旦誤入伏科，不僅會浪費4年青春，還隨時會斷送職場前途。網民曾多次盤點大學中伏科目，每次以下這8科也會榜上有名，可謂眾望所歸的「伏中之伏」。

大學科目眾多，令DSE考生眼花撩亂。（《那些年我們一起追過的女孩》劇照）

伏科定義因人而異，不過要是你本身的職業是「兒子」或「女兒」，那麼其實任何科目對你而言也不伏，可以放心盡情憑興趣選科。

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但即使你沒有「父幹」，也切忌因就業前景而選擇不感興趣的科目。要是勉強日對夜對一門不喜歡的學科，恐怕讀到一半就忍不住Quit U。其實很多人的終身職業也和大學主修無關，也依然做得成功又有滿足感，誤入所謂伏科也毋須過分擔心！

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