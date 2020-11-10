搵工．CV｜履歷表最忌「唔對題」　Skills一欄咁寫HR絕對睇都費事

編按：搵工求職第一關當然是寫好CV，但撰寫履歷表這回事易學難精，且不是隨便上網找個template照跟就算好。求職平台Wantedly團隊早前便分享了5大寫CV的注意事項，想轉工轉行的打工仔不妨參考。 撰文：Wantedly

點擊下圖瞭解求職CV 5大常見問題！

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【CV急救小隊】已經告一段落，大大話話都睇咗成250份CV，下面就等筆者講埋其他寫CV嘅常見問題啦！

1. 教育程度

呢度就要分兩班人講，分別係fresh grad同已經做緊嘢嘅你，先講前者。

由於fresh grad好多時都冇乜工作經驗，所以一開始擺education係絕對冇問題；至於後者，就記得唔好所有學歷都擺哂落去，尤其是係中學（除非你讀啲超級名校啦）。

因為HR好多時只會睇大專或以上嘅學歷，假如你Asso、大學、Master都係讀Marketing咁先算啦，其實擺大學同Master落去已經好夠。

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2. Skills

一講到skills，好多人都問過：如果我冇skills可以擺落去點算呀？首先，每個人都會有技能嘅，你可能只係唔知自己有咩技能。

先講hard skills，其實呢個好睇你「答題技巧」，假設你係搵緊marketing嘅工，咁通常個job post都會寫expectations，例如：Google Analytics、Social media advertising之類，咁如果你識咪擺落去，唔識咪上網學，就係咁簡單。

反而好多時嘅情況係（因為好多人都懶得改自己份CV），人哋寫到明要你識a、b、c三樣嘢，但你份CV就寫咗c、d、e、f、g落去，咁你份CV都唔對題嘅時候，HR又點會見你呢？

再講soft skills，亦有人會叫做competencies，其實就係畀HR知你大概係一個點嘅人，而呢啲特質都應該喺你份CV上面有反映出嚟，例如你寫leadership，但你又冇lead過任何team；你寫problem-solving，但你work experience又冇講過自己幫公司解決過啲咩問題。咁呢part就會變得好重「水份」，好多HR都會睇完就算。

所以大家記得喺CV上面，其實每part都有關係，唔係是但寫完掉啲嘢上去吹吓水就算。

利申：真係唔好將hard skills同soft skills擺埋喺同一part，HR真係可以頭也不回就唔睇你份CV……

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3. 其他

「其他」呢part牽涉嘅嘢可以有好多，先講fresh grad。

呢part對你哋嚟講係超級緊要，再重覆多次，係超級緊要。正因為你哋冇乜工作經驗，可以寫嘅嘢已經少，HR唯一可以了解你多啲嘅渠道就係呢度。

所以即管寫你嘅義工又好、課外活動又好、比賽又好，講多啲自己嘅嘢畀人聽，某程度上就已經係解釋緊你識啲咩同埋你係一個點嘅人。

至於已經做緊嘢嘅你，呢part就真係要寫得技巧啲，變化亦都多好多。

如果你有上online course或者其他qualifications嘅，絕對應該要寫落去，例如HubSpot嘅certificates、Google嘅online course之類；如果你有其他projects或者work係出過街嘅，擺埋落去都唔係問題；再唔係你成日做義工嘅，又或者有參加啲大型比賽嘅，擺落CV都絕對唔係問題。

咁常見問題係咩呢？同上面講過嘅嘢一樣：唔對題。例如你見sales，但你又擺啲唔關sales事嘅certifications落去；又或者你見designer，但又擺自己寫嘅文落去。

所以好多時最正路都係會擺啲唔係work-related嘅活動落去，等HR睇你份CV嘅時候對你有個全面啲嘅了解。

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4. Availability、current salary同Expected salary

呢三樣嘢，真係每一份CV都要有，求下大家真係唔好漏……（current salary可以唔擺嘅，如果人哋冇要求又或者你係fresh grad的話）

至於availability，呢個就真係睇你份工，如果人哋個job post寫到明係要immediately available，但你可能要一個月通知嘅話，就寫清楚畀個HR睇，唔係到時人哋以為你第日可以返工就無謂啦……

至於expected salary，普遍轉工嚟講係可以加20至25%不等，當然你對自己有信心可以叫高啲啦，但如果你可能send咗好多次CV出去，又覺得自己份CV冇乜大問題的話，就可能要諗吓調低個expected salary，因為好多時HR見到個價真係畀唔到你，就唔會浪費大家時間。

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5. 排版／formatting

排版可以好見仁見智，但formatting就真係唔好衰啦……好簡單講，如果你係個HR，見到份CV對位都對唔齊，咁你入到嚟搞啲documents仲得了？

筆者先假設大多數人都係用Microsoft Word去寫CV，善用吓啲grid（hide哂啲線）、bullet points、tab之類，將份CV執到整整齊齊先好send出去。

利申：筆者見過有人用WordPad去寫份CV，份CV真係好似打哂風咁，真係會睇都唔想睇……（如果你部電腦冇Word嘅話，上Google Documents咪有囉，唔使自己買／download㗎嘛～）

至於排版方面其實唔係大家諗得咁困難，前設都係用Word先算啦，大家有冇試過玩吓2／3個columns呀？覺得唔夠位寫有冇郁過啲margin呀？同埋而家Word多咗好多design嘅function，大家只要上YouTube search吓就會搵到極多tutorial。

如果想做design或者visual相關嘅話，成份CV同你嘅portfolio就係你證明自己嘅地方。咁白紙黑字係咪又唔得呢？唔係唔得，但啲HR一日睇咁多份CV，你想人哋睇得開心啲、容易啲記得你嘅話，咁咪嘗試整靚啲份CV，impress吓人都好呀～

筆者寫呢個CV教學，基本上已經cover哂一份好少少嘅CV應該係點，當然出面仲有好多專家啦，但如果你跟住去執自己份CV的話，相信都「不中亦不遠矣」。只要大家認真啲看待自己份CV，好快就會搵到份自己想返嘅工㗎啦！

【本文獲「Wantedly Hong Kong」授權轉載。】