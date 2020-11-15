新冠肺炎｜市民跳槽政府檢測中心　私營醫療機構3000萬生意恐不保

政府設立的4個長期檢測中心今天（15日）正式啟用。部分市民指接受檢測是因為需持有陰性證明回內地，他們之前只可以到私營醫療機構接受檢測，收費約1,000至2,000元，而政府的檢測中心則收費240元。其中一名市民許先生直言，本來預約了在一間私家醫院做檢測，但見到政府的檢測價格更便宜，「幾日前cut（取消）咗佢！」 根據入境處數字，過去14天有約一萬人經兩個陸路口岸出境到內地或澳門，平均每天有700多人，假設私營醫療機構平均每人的檢測費為1,500元，每月病毒檢測服務收費逾3,000萬元。部分客人轉投政府的檢測中心，未知私營機構將損失的收入有多龐大。

今年59歲的許先生稱，做檢測是為了有陰性證明回深圳處理私人事務，早已預約到私家醫院做檢測，但見到政府的檢測價格更便宜，「本身我預約咗荃灣港安醫院，1,800幾蚊，幾日前cut（取消）咗佢！」他認為定價240元是「平民化」收費，「香港人都可以接受嘅，飲餐茶都240啦！」

他明早到檢測中心取報告後，便會立即出境。他認為到內地仍需檢疫不方便，希望回港時可以使用「回港易」，豁免回程的檢疫，但也坦言「回港易」申請手續繁複，未知能否成功申請。

許先生稱，早已預約到私家醫院做檢測，但見到政府的檢測價格更便宜，即時取消本來的預約。 （鄭翠碧攝）

本月首半月每日平均754人北上

根據入境處數字，過去14天有10,562人經兩個陸路口岸出境到內地或澳門，平均每天有754人。內地規定由香港北上，除了要進行14強制檢測，入境時必須持有新冠病毒陰性檢測證明，而過往只有私營醫療機構提供有證明書的檢測。

現時檢測費用介乎約1,000至2,000元。假設平均每人的檢測費為1,500元，即私營醫療機構每月在病毒檢測服務中，賺到超過3,000萬元。部分客人轉投政府的檢測中心，未知私營機構將損失的收入有多龐大。

根據入境處數字，過去14天有10,562人經兩個陸路口岸出境到內地或澳門，平均每天有754人。（資料圖片）

▼今年7月市民輪候私家醫院病毒檢測情況▼

港安院長：無興趣與檢測中心搶生意

檢測中心在收費上取勝，但時間則較最快數小時可領取報告的私院「輸蝕」。以荃灣港安醫院為例，職員回覆查詢時指深喉唾液核酸測試收費1,350元，若要接受快速測試，則收費1,550元，數小時有結果。但是今日只有少量市民前來檢測，至下午仍有即日檢測名額；有到荃灣港安做檢測的市民雖得知政府社區檢測中心收費僅240元，仍因時間考慮仍選擇私院。社區檢測中心最快要翌日早上8時才可拿取結果報告。

荃灣港安醫院院長凌宏寶表示，到該院檢測可即日收到檢測報告，加上有市民習慣使用港安服務，例如商務客，相信影響不大。他指核酸測試非港安主打項目，但疫情期間曾一日內需處理400至500個樣本，包括前來檢測及入院病人，令同事忙得無暇用膳，故後期限額每日最多處理200個，近期每日平均處理百多個，坦言化驗室要應付院內病人，未能如外面實驗室般大規模檢測，需求太大無足夠能力應付。

他說，每次檢測費用240元太便宜，港安無可能做到，直言沒有興趣與檢測中心「搶生意」，也不介意部分市民轉向使用中心服務，只希望疫情受控，病人不用再擔心前往醫院。

荃灣港安醫院院長凌宏寶直言，沒有興趣與檢測中心「搶生意」，也不介意部分市民轉向使用檢測中心服務，只希望疫情受控，病人不用再擔心前往醫院。（荃灣港安醫院提供）

康健：非僅提供證明 還有服務

至於康健國際醫療集團，檢測每次收費950元，費用包括醫生評估、深喉唾液樣本測試及檢測報告，但翌日才有報告。營運總監梁國齡說，私營機構服務的優勢是有專人診症，「我們不是提供一張紙，而是提供背後專業服務，包括評估及測檢」，他認為政府有關服務有助鼓勵市民出來檢測。

但他認為，當政府把檢測費用壓至240元，市民對私家檢測的需求大跌，也因收費太低，質疑有關檢測能維持多久，就如食肆推出「一蚊一隻雞」亦令人擔心能否維持。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，政府把檢測費用壓至240元，市民對私家檢測的需求大跌。（資料圖片／盧翊銘攝）

僅收240元頂爛市？ 胡定旭：大家都是為香港好

政府檢測中心收費最高240元，早前香港分子病理檢驗中心主任黃利寶稱，不明白為何會有公司以240元接標，令其他公司也只能跟隨。

營運元朗檢中心的華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭被問及會否擔心被鬧「頂爛市」，他稱「大家都是為香港好，擔心第四波嚟，多啲市民出嚟測試係好，頂唔頂爛市係市場經濟，等市場決定啦，最緊要華昇成立原因係增加檢測量同（提供）一個合理價錢。」他又指，政府只提供場地及水電，人手、儀器、場地傢俱等全部都需自行承擔成本，但未有透露成本多少，亦無回應需日測多少數量才能回本。他補充，華大每天可做3萬個單管檢測，其他實驗室也有增加通量，相信在強制檢測、旅遊氣泡下也會有足夠通量。

▼11月16起收緊防疫措施▼