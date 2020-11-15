政府收緊食肆、酒吧營業限制　市民趕尾班車打六人邊爐

本港新冠肺炎疫情反彈，源頭不明個案有所增加，政府昨日（14日）宣布收緊措施。從明日（16日）凌晨起，食肆每枱人數減至4人，酒吧則減至2人，入座率不得超過總容量五成，堂食時間亦調整至晚上11時59分。 有市民趁措施收緊前趕「尾班車」，與5名朋友到九龍城打邊爐。酒吧餐廳負責人估計，措施生效後將減少兩至三成生意額；亦有食肆店主指，店舖面積小，「入座率減一半即係得返3張枱。」

食肆將12點閂門 市民：返屋企食杯麵囉

政府新措施午夜後生效，食肆今晚12時過後便要停止堂食，有市民趁最後一日趕「尾班車」，趁人數上限未減少前，與5名朋友到九龍城打邊爐。曾先生坦言，措施再度收緊，將導致較晚下班的市民不能吃宵夜。他更無奈表示，「 我11點半收工，返屋企食杯麵囉。」

而酒吧顧客梁小姐表示，疫情有反彈跡象，將減少到餐廳及酒吧：「 疫情咁耐慣左模式，放工都係返屋企。」而蕭小姐贊成政府最新的限聚措施，稱最近到酒吧「飲嘢」次數亦有所減少。

酒吧指將減少三成生意額

事實上，營業時間減少兩小時，已對酒吧造成嚴重衝擊。酒吧餐廳負責人Alan估計，措施生效後將減少兩至三成生意額。他指，顧客往往在吃飯留下喝酒，港人生活壓力大，習慣三五成群一起喝酒，酒吧二人限桌令將減少他們光顧意欲。

Alan續指，早前放寬限緊令期間，生意回復了七成，例如昨晚亦有七成入座率。他指，業界已盡力配合政府的防疫措施，因此期望一周後可放寬措施。問到今晚將如何調整營業安排，他無奈表示「 絕對係提早收工啦，11點半就要last order。」

食肆：入座率減半即剩下3張枱

相反，位於旺角、凌晨2時關門的燒肉專門店，店主張先先生則認為，相比酒吧依賴凌晨生意，措施對食肆影響不大。但他指，營業時間減少兩小時，單日生意額將減少近2000元：「最好開埋啦，幫補下租金。」

他亦坦言，其店舖面積小入座率減一半即剩下3張枱，「有時難聽講句可能要偷雞囉，始終要出糧畀伙記。」他又指，港人在晚間的消費力較高，人流對生意額有影響，又指近日先達廣場炒賣iphone，有助附近一帶食肆生意。為了減少生意損失及吸納顧客，他指已再度推出優惠，例如贈送飲料，亦設計38元午市經濟套餐，「有飯有湯有沙律，畀打工仔中午食。」

酒吧負責人黃小姐預料，生意會減少至少五成，但直言「冇得擔心」，相信營業額與以往收緊防疫措施期間分別不大。她又認為，2人和4人一桌在防疫上分別不大，限制每桌人數沒有必要。

酒客：何必要趕盡殺絕

與5位友人到酒吧消遣的歐先生直言，措施「緊係唔方便，即係叫我唔好消費啫。」同行的友人都認為相關措施會降低其消費意欲，即使限制每桌人數或有助減低傳播風險，但大眾仍可「兩個兩個咁出嚟」，故認為措施成效不大。歐先生亦提到，平日經常與朋友到酒吧消遣，「嗰個都想relax，出嚟酒吧都係想玩啫」，直言政府「何必要趕盡殺絕」。被問到政府放寬措施後又再收緊，歐先生就透露，放寬期間的確「多返少少出嚟」，但就未會因措施減少與朋友的聚會。他又認為，政府應該思考更可行解決方法，例如應該先封關。