新冠肺炎｜何栢良：應24小時內出報告　不能單純靠強制檢測

新冠肺炎疫情反覆。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）在港台節目中指，政府應有目確目標，不能單純靠強制檢測，當樣本送到政府化驗所後，應明確承諾在24小時內出報告。他又指，現時仍有一定比例的樣本未能在24小時出報告，特別在公眾假期期間。 此外，政府再收緊社交距離措施，食肆每枱將不可多於4人，酒吧及夜總會等每枱不得多於2人。何栢良又在另一電台節目則表示，「走漏」輸入個案在七月已曾發生，但政府不願意認真修補，不明白政府未能不制定酒店為入境人士檢疫，認為今次收緊措施「酒吧及餐飲業界好冤枉」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良說，回看數據，相距一段時間才入院的確診者，有不少未曾求醫，故強制檢測未必能解決相關問題。何栢良又指，政府應有明確目標，不能單純靠強制檢測，當樣本送到政府化驗所後，應在24小時內出報告，否則成效會大打折扣。

他以內地為例，當地很早期已就流程定下明確的時間指標，包括12小時出報告、在24小時完成流行病學調查等。

值得支持「安心出行」

何又指，值得支持「安心出行」，但認為政府同樣應訂下目標，否則會浪費納稅人的金錢，他認為香港至少有超過一半人下載才有成效。

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