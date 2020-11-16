陳肇始：若醫生走漏個案　醫委會有程序處理　蔡堅：霸王硬上弓

政府日前刊憲，由昨日起被醫生懷疑感染新型冠狀病毒的人，以及食衛局長指明的特定群組須強制接受病毒檢測。 食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）接受港台節目訪問時指，政府要先與私家醫生及醫生團體商討細節，有關的電腦系統已差不多做好。在要求病人檢測時，醫生要因應專業自行判斷，若有硬指標讓醫生跟從，反而不理想。當被問及若病人最後確診，但醫生卻「走漏」未有要求病人強制檢測時，醫生會否需要承擔責任。陳局長回應稱，在任何病患上，若醫生在專業判斷出現問題，醫委會均有特定程序處理。 醫學會會長蔡堅則批批評政府「霸王硬上弓」，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後與病人有爭抝。

食物衞生局局長陳肇始。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陳肇始在港台節目《千禧年代》上表示，政府要先與私家醫生及醫生團體商討細節，而早前亦曾與他們討論法律框架，他們亦有發表意見。不過，如今刊憲後，亦要再商討操作方式。陳肇始說，有關的電腦系統已差不多做好，屆時醫生可以輸入資料或發出指示，但承認系統仍要測試，而醫生亦需了解如何運作。

陳解釋，在落實後，病人求醫時，若有醫生懷疑他受感染，可發出強制檢測指示，而衛生署亦要得悉有關指示，若病人不交樣本樽，當局可以再追蹤病人。該病人繼續不聽從指示，將要定額罪款。當局之後會再要求病人接受檢測，若最後病人仍然拒絕，可判處第四級罰款、監禁6個月。

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無硬指標予醫生跟從

陳認為，在要求病人檢測時，醫生要因應專業自行判斷，若有硬指標讓醫生跟從，反而不理想，「我相信醫生除咗睇徵狀外，都會問病人整體病歷等等，再作整體判斷。」被問及若病人最後確診，但醫生未曾要求他強制檢測，醫生會否需要承擔責任，陳指，要視乎每個個案，但在任何病患上，若醫生在專業判斷出現問題，醫委會有特定程序處理。

此外，在新措施下，若食衛局長指明特定群組，他們亦必須強制接受病毒檢測。陳承認，執行上有挑戰，並需要相關政策局協助，操作上亦要有仔細安排。

授勳禮被指脫口罩合照

另外，政府日前舉行勳銜頒授典禮，入場者須戴口罩，但有傳媒報道，有出席者合照時無戴口罩，包括財政司長陳茂波、教育局長楊潤雄、警務處長鄧炳強等。陳指，按她的理解，所有人在儀式上都全程戴上口罩。被問及拍照時是否可豁免，她稱要盡量避免脫口罩，多人時更要小心。

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

醫學會質疑政府「霸王硬上弓」

醫學會會長蔡堅在同一電台節目則指，政府將會在本周五（20日）晚上與他們就強檢指示安排討論，他批評政府「霸王硬上弓」，醫生一旦「睇漏眼」，醫委會可能會調查，認為有恐嚇的性質。他認為，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後與病人有爭抝。

蔡堅又擔心，一旦落實後，病人若有輕微病徵，可能會不敢求醫。若以全港4,000個私家醫生計算，亦不知能否承擔其檢測能力，「一人一日睇10個呼吸道感染，個個都驗，一日多四萬個（檢測），我唔知佢能力能否承載。」他又指，現時有一半的私家醫生，並非使用電腦輸入記錄，即使看回醫委會的記錄，不少病歷都是手寫，「有時坐係辦公室，未必諗到出面嘅真實情況。」