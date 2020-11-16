新冠肺炎｜胡定旭：市民一窩蜂趕檢測故排長龍　今改派籌免混亂

政府設立4個檢測中心，昨早（15日）位於元朗市東社區會堂的檢測中心一早大排長龍，有市民因輪流時間太長、指示不清而十分鼓譟，一度指罵在場的華昇診斷中心董事長胡定旭。 胡定旭今早（16日）在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋，昨日共有不足500人檢測，當中約370人有預約，認為無預約人士比例較高，加上一窩峰集中在上午檢測，才出現排隊情況。他說，中心今日會派籌令排隊更有秩序。

有市民（圖左的白色外套男子）不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，隔著玻璃指罵胡定旭。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

中心每日最多可處理1000樣本



胡定旭表示，昨日有不足500名市民參與檢測，當中約370人有預約，並指中心每日最多可處理超過1,000個樣本，但因不少市民一窩蜂趕在中心啟用首日的早上檢測，故出現排長龍情況，至下午已幾乎不用排隊。他指，中心服務時間有三個月，呼籲市民檢測前盡量預約。

他指出，由於進入內地需要持紙本報告，故按政府要求，接受檢測人士在檢測翌日要親身到中心領取報告，但明白部分市民只求安心，不需要紙本報告，會向政府反映市民訴求，研究改以短訊、電郵等形式發送結果。

檢測費目前價錢合理 會否下調視乎檢測人數

被問及240元的檢測費有否下調空間，他解釋雖不用支付租金，但仍有人工等支出，認為目前是合理價錢，形容是「起碼不用蝕本」，會否再下調則視乎檢測人數。