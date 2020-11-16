新冠肺炎．11.16｜增8宗輸入個案　女子南豐廣場家中檢疫期間確診

本港疫情持續反覆，衞生防護中心今日（15日）公布新增8人確診，累計增至5,467宗。新增患者全屬輸入個案，當中一名由西班牙返港的女患者，在其居所將軍澳南豐廣場檢疫期間，於第二次病毒檢測呈陽性。

政府收緊防疫措施，酒吧今日起每枱只限二人，不過有傳媒拍攝到有酒吧懶理，容許顧客四人、甚至八人坐在一起飲酒「吹水」。

安心出行｜資科辦逐點反駁程式權限問題 指目的旨在順利運作

【22:46】本港新冠肺炎疫情持續，政府推出的「安心出行」流動應用程式，於今日（16日）起提供給市民下載。然而應用程式推出首日，坊間對此抱有疑慮，如不解應用程式使用多個手機權限的原因。

政府資訊科技總監辦公室解釋，由於應用程式需掃描二維碼及的士車牌，分析照片中的文字形象及儲存，亦需與衞生防護中心的資料比較，因此涉及相機、儲存空間、網絡存取、Wi-Fi連線等有關權限。

國泰裁員｜香港快運要求機師減薪最多四成 空服員減薪一成

【22:20】國泰航空繼大裁員及推出減薪新合約後，旗下香港快運HK Express今日亦公布削減員工薪酬待遇，當中機師減薪8%至40%、機艙服務員下調10%薪酬，並推出第三輪「特別無薪假計劃」，倘若機組人員最終決定不接受新服務條件，現行之僱傭合約將會終止。行政總裁將於明年繼續減薪15%，而總監職級的管理層則減薪15%。

▼2019年書展情況▼

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書展2020｜延至12月初決定復辦與否 展商︰不如今日索性講搞唔成

【21:30】新冠肺炎疫情持續近一年，多個大型展覽包括書展、電腦通訊節等均一再延期。香港貿易發展局副總裁周啟良昨日（15日）於電台節目表示，因應疫情變化及政府收緊防疫措施，要再與業界商討，初步希望可延遲作最終決定的時間。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘透露，貿發局今日（16日）開會後決定押後至下月初，再開會考慮是否如期舉行書展。他指，倘若12月初才開始籌備參展，不足兩周的時間難以完成準備工作，「而家做又死，唔做又死，不如索性今日講聲搞唔成。」

35小學爆上呼吸道感染 軒尼詩道官小、陳守仁小學個別班級要停課

【21:11】衞生防護中心今晚公布正調查7宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼兒中心及6間小學，一共179名學童染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。



受影響的學校包括灣仔軒尼詩道官立小學、油麻地保良局陳守仁小學，以及英基轄下的畢架山學校及沙田小學。

（香港01製圖）

新冠肺炎｜理大團隊揭25%患者離開機場始確診 促設指定酒店檢疫

【18:45】本港新冠肺炎疫情反彈，理大團隊發現，本港9月1日至10月31日期間，本港累計有286宗輸入個案，當中至少73名患者在機場的檢測結果呈陰性，檢疫期間才確診，比例佔兩成半。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，機場檢測能揪出六至七成患者，比例較他想像中低。他建議酒店業界和政府應商討設立檢疫指定酒店，禁止探訪；政府亦應包辦接送交通，而入境人士應在檢疫的第3日和第12日做檢測，避免病毒流到社區。

蕭傑恒稱，他日前曾攜同外賣假扮探訪者，到其中一間接收不少檢疫人士的酒店，聲稱探訪檢疫人士。酒店職員沒有為其登記身份，亦沒有過問或阻攔。（受訪者提供）

新冠肺炎｜10月訪港客僅7800人次 按年下跌99.8%

【18:13】疫情重創旅遊業，根據旅發局最新數字，10月初步訪港旅客數字為約7,800人次，整體按年下跌99.8%；而今年1至10月訪港旅客為355.8萬人次，整體按年下跌92.9%。

理大揭10月起新冠病毒流行種類已變 酒店探訪檢疫者或散出社區

【17:40】本港新冠肺炎疫情反覆，理工大學團隊分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，在9月份已經在本港消失。10月的本地病例，譬如China Secret酒吧群組、尖沙咀帝苑酒店群組、梅窩Staycation群組等，均驗出帶GH型病毒株，他們的病毒感染類型與印度及尼泊爾輸入個案相似。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，市民到酒店探訪接受檢疫的人士或是將病毒帶到社區的途徑，直至二代或更多代傳播，確診者才被發現。他建議政府設立指定檢疫酒店，並設法嚴禁探訪。

新冠肺炎｜教資會撥5000萬予八大 加強支援學生應對疫情挑戰

【16:59】教資會將撥款5,000萬元，讓八所教資會資助大學加強學生支援服務，以應對2019冠狀病毒病疫情帶來的挑戰；八大將利用款項於2020至2022兩個學年間，推展75項計劃以擴展現有學生服務或推出新服務，範圍涵蓋心理輔導、精神健康、職業規劃及發展、體能及健康生活等，照顧學生的不同需要。

第三波疫情嚴重的慈雲山中心，商場在其中三個門口設有「安心出行」二維碼。（盧翊銘攝）

安心出行App今供下載 不能隨時翻查個人行蹤 一文看清使用步驟

【16:10】政府推出的「安心出行」應用程式今天起可供下載，市民到訪有參與計劃的場所可掃描二維碼，以紀錄出行地點和時間。但用戶不能隨時翻查自己曾到訪過的地點，只要當有患者到訪相同地點，才會收到程式推送通知。《香港01》記者實地測試，使用程式掃描二維碼記錄進出場所，程序在一分鐘之內可完成。

強制檢測｜醫生倡制訂指引評估風險 憂患者拒求醫引社區爆發

【16:02】政府上周六（14日）刊憲，訂立《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章，註冊醫生若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測，政府將與醫學會討論條例細節。



強制檢測雖未有落實細節，但有家庭醫生指出，面對新一波疫情來襲，加上踏入流感季節，求診人數上升，建議政府加快檢測及便捷病人取報告，政府亦須制訂清晰指引，病人如符合特定條件將列為高風險人士，令醫生更能說服病人接受檢測；亦有家庭醫生擔心，隱形患者或因拒絕檢測而自行到藥房配藥，恐造成社區爆發，認為政府應設法堵塞漏洞。

社區檢測｜運作第2日人流回落 市民不滿安排亂 逾一日未收結果

【15:42】港府設立的4間社區檢測中心，今投入運作第二日。記者於沙田瀝源社區會堂視察，不再似週末般迫爆，但仍有數十名市民輪候，部分市民批評指示不清晰，亦有前來索閱報告市民不滿完成檢測後，已逾24小時仍未收到結果通知，紛紛到場查詢及討論。

有市民表示，需要北上照顧孫女，亦有市民需要前往內地奔喪，遂到場接受檢測。

「安心出行」推行首天街市食肆未見二維碼 居民：所有地方應參與

【14:59】政府推出的「安心出行」應用程式今日起供市民下載，可協助市民紀錄到訪過的地方。各區街市早前有多宗確診個案，其中在牛池灣街市未有張貼二維碼，職員亦指沒有參與計劃。

第三波疫情嚴重的慈雲山中心內，商場和圖書館均有參與計劃，惟早前曾連環爆發群組感染的多間食肆卻沒有加入計劃。

新冠肺炎｜失業者見工處處碰壁 批綜援門檻嚴苛：過完一關又一關

【14:30】新冠肺炎重創經濟，失業率持續高企。政府早前放寬綜援資產限額一倍，望為失業人士提供援助。不過，有失業人士指，見工處處碰壁，走投無路下申請綜援，惟審批門檻仍然嚴苛，有人不符資格，亦有人申請近半年亦未獲批，慨嘆「過完一關又有一關」，現時積蓄所剩無幾，已申請食物銀行領取食物券，望減少支出。

增8宗輸入個案 有抵港人士將軍澳南豐廣場家居檢疫確診

【14:12】衞生署衞生防護中心公布，今日有8宗確診個案，全屬海外輸入個案。

其中有從西班牙抵港的個案，報稱住在將軍澳南豐廣場，她早在11月5日到港，當時政府並未要求所有經機場抵港的入境人士一定要在酒店檢疫。此外，再有外傭及機組人員確診，另有確診者報住在尖沙咀重慶大廈內的酒店。本港現時本港累計有5,467宗確診個案。

一名從西班牙到港的確診女士，報稱住在將軍澳南豐廣場6座。（資料圖片／黃永俊）

新冠肺炎｜調查：近兩成人疫下失業 職工盟促政府設失業援助

【11:51】新冠肺炎重創經濟，失業率持續高企。職工盟今日（16日）公布失業及開工不足調查，發現有17.4%人曾失業，另外82.6%人開工不足，逾7成人失業、開工不足持續超過半年。職工盟認為失業問題嚴峻，促政府盡快設立臨時失業援助。

【11:23】消息指，今日新增8宗確診，無本地個案。

陳肇始：若醫生走漏個案 醫委會有程序處理 蔡堅：霸王硬上弓

【09:57】政府日前刊憲，由昨日起被醫生懷疑感染新型冠狀病毒的人，以及食衛局長指明的特定群組須強制接受病毒檢測。

食物及衞生局局長陳肇始今日接受港台節目訪問時指，政府要先與私家醫生及醫生團體商討細節，有關的電腦系統已差不多做好。在要求病人檢測時，醫生要因應專業自行判斷，若有硬指標讓醫生跟從，反而不理想。當被問及若病人最後確診，但醫生卻「走漏」未有要求病人強制檢測時，醫生會否需要承擔責任。陳局長回應稱，在任何病患上，若醫生在專業判斷出現問題，醫委會均有特定程序處理。

醫學會會長蔡堅則批批評政府「霸王硬上弓」，當局應給予強制檢測的硬指標，以免日後與病人有爭抝。

10日15宗源頭不明個案 許樹昌：疫情來勢洶洶 憂再現大爆發

【09:24】本地疫情反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（16日）在商台節目《在晴朗的一天出發》形容近日確診個案來勢洶洶，近十日至少有15宗源頭不明個案，涉及不同地區及行業，反映社區有隱形傳播鏈，擔心會再有疫情大爆發。

確診大廈食肆｜48歲女患者曾到荃灣多處 包括鴻星、如心海景酒店

【00:01】衞生防護中心公布新一批確診患者行蹤。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

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▼感染風險通知流動應用程式▼

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昨日總覽：

新冠肺炎 | 匈牙利抵港女子豁免強制檢疫 回南灣豪宅後確診

新冠肺炎｜檢測中心正式運作 不少市民欲回鄉 逾百人排隊輪候

新冠肺炎｜增14宗確診 無感染源頭裝修工病發後曾赴馬會會所工作

「安心出行」明上架 政府籲市民使用 強調資料只儲存手機31日

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政府收緊食肆、酒吧營業限制 市民趕尾班車打六人邊爐