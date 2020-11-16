強制檢測｜醫生倡制訂指引評估風險　憂患者拒求醫引社區爆發

政府上周六（14日）刊憲，訂立《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章，註冊醫生若懷疑病人患新冠肺炎，可發出書面指示，強制要求病人接受檢測，政府將與醫學會討論條例細節。 強制檢測雖未有落實細節，但有家庭醫生指出，面對新一波疫情來襲，加上踏入流感季節，求診人數上升，建議政府加快檢測及便捷病人取報告，政府亦須制訂清晰指引，病人如符合特定條件將列為高風險人士，令醫生更能說服病人接受檢測；亦有家庭醫生擔心，隱形患者或因拒絕檢測而自行到藥房配藥，恐造成社區爆發，認為政府應設法堵塞漏洞。

家庭醫生林永和建議政府加快檢測及便利病人取報告。 （資料圖片）

家庭醫生指近日求診人數上升 派發較多檢測樣本

家庭醫生林永和表示，近日求診人數有所上升，較以往派發更多檢測樣本，他指未來兩周是關鍵時刻，認為應檢得檢，「以往一家三口其中一個有病，只會叫病人驗口水，依家盡量要求3個都驗」，他指，上月疫情稍為緩和時，三至五成病人都拒絕檢驗，但近日「百份百都肯做」，相信強制檢測落實後病人都願意接受。

不過，林指踏入流感高峯，檢測量或會急增，建議政府加快檢測及便利病人取報告，「如果可以SMS報告就方便啲，病人無咁抗拒，唔會諱疾忌醫」，政府亦要制定指引，評估不同病徵患者的風險程，相信更能協助醫生說服病人檢測。林又呼籲市民如有病徵應立即求醫，相信同業及市民合力下，即使毋須強制檢測，都能堵截傳播。

家庭醫生關嘉美擔心，隱形患者或因拒絕檢測而自行到藥房配藥，恐造成社區爆發，認為政府應設法堵塞漏洞。（資料圖片）

病人沒有不合作 惟憂輕症病人改為自行配藥

家庭醫生關嘉美就表示，由於一直有向病人派發深喉唾液樣本瓶，亦沒有不合作情況，相信病人會願意做檢測。不過，關擔心，一些輕症病人或因不欲接受檢測，而拒絕到診所求醫，改為自行到藥房配藥，「到病人十幾日後發病，之間已經接觸好多人」，建議政府研究落實細節時，考慮藥房是否需要登記病人資料，甚至向病人派樽，設法堵塞漏洞。

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