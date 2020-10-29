調查︰打工仔平均加薪1.4%創10年新低　料明年失業率或挑戰雙位數

新冠肺炎疫情重創經濟，香港人力資源管理學會今日（29日）公布2020年薪酬趨勢調查結果，發現僱員今年平均加薪幅度為1.4%，較往年的3.6%顯著下降，數字創10年新低。若以人數計算，今年被凍薪的受訪機構僱員比例達53.9%；獲加薪的僱員比例為46.1%。 調查又發現，僅得29%受訪機構表示僱員來年將獲加薪，8%機構預期凍薪。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為1.7%。學會亦看淡就業市場前景，料失業率勢將持續惡化，或超越沙士8.5%的高峰，最壞情況甚至有機會挑戰雙位數水平。

香港人力資源管理學會今日（29日）公布2020年薪酬趨勢調查結果，僱員今年平均加薪幅度為1.4%，創十年新低。（鄭子峰攝）

學會於今年1月至9月，訪問了92間來自15個不同行業機構，涉及全職僱員人數合共127,800人，以了解僱主於今年1月至8月期間，對僱員薪酬、花紅發放及福利的變動和趨勢。

調查發現，僱員今年整體平均基本薪金調整為1.4%，扣除通脹後，實質基本薪金升幅度為0.5%。

調查又發現，多達六成多僱主對來年加薪未有計劃。（鄭子峰攝）

結果顯示，69.7%機構表示有加薪；30.3%機構錄得凍薪；沒有機構表示減薪。學會指，今年獲加薪的僱員比例為46.1%，而53.9%僱員則被凍薪。在花紅方面，有82.7%僱員獲納入非固定花紅計劃內，平均金額為1.77個月薪金。

展望來年，在89間提供數據的機構中，63%受訪機構對來年加薪情況未有計劃，僅得29%受訪機構表示僱員將獲加薪，8%機構預期凍薪。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為1.7%。

香港人力資源管理學會副會長孔于人預料，失業率會超越沙士高位。（鄭子峰攝）

料失業率過年前後超越沙士

人力資源管理學會副會長孔于人指，按行業計算，銀行、製造及物業管理業算是「跑贏」大市，平均加薪幅度分別為2.2%、2.2%及2.1%。不過，貿易、零售及建造業增幅較弱，加幅分別僅0.1%、0.6%及1%。孔說，因疫情關係，旅遊、飲食、消費等行業是「重災區」，相信前境仍是「挑戰重重」。

孔又表示，受全球新冠肺炎疫情影響，經濟活動受一定限制，在此新常態下，僱主需時適應，故態度傾向較保守，多達六成多僱主對來年加薪未有計劃。他又指，由於調查數據滯後，明年加薪幅度有機會低於1.7%。他又預料，就業市場將持續受壓，失業率於過年前後，超越沙士8.5%高位，甚至挑戰雙位數。