僱員再培訓局本年度擬提供14萬個培訓學額　協助需轉行失業人士

勞工及福利局局長羅致光今日（15日）發布網誌指，在2020至2021年度，僱員再培訓局計劃提供14萬個培訓學額，當中約3分1為就業掛鈎課程，可協助需要轉行的失業人士，以及需要聘用僱員填補空缺的僱主。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

羅致光在網誌提到，僱員再培訓局在2015至2016年度起，於健康護理業試行「先聘用、後培訓」試點計劃，現已恆常化，目標是鼓勵失業人士及潛在勞動力，包括中年婦女及料理家務者，入職安老院舍的前線職位例如見習護理員。他說僱員再培訓局許多課程與安老服務有關，不少安老服務的機構，都會優先考慮聘用曾接受有關培訓的員工，有所謂「憑證上崗」。僱員再培訓局及協助其提供訓練的培訓機構，可說是安老服務的「人才引水道」。

他說僱員再培訓局本年度會繼續物色更多僱主，參與「先聘用、後培訓」計劃，並與持份者探討擴展計劃的可行性，以涵蓋更多行業及工種。



而在在2020-21年度，僱員再培訓局計劃提供14萬個培訓學額，當中約三分之一為就業掛鈎課程，既可協助需要轉行的失業人士，亦可協助需要聘用僱員填補空缺的僱主。

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