增8宗輸入個案　有抵港人士將軍澳南豐廣場家居檢疫確診

新冠肺炎疫情反覆。衞生防護中心今日（16日）公布，共新增8宗個案，全部屬於輸入個案，其中有從西班牙抵港的個案，報稱住在將軍澳南豐廣場，她早在11月5日到港，當時政府並未要求所有經機場抵港的入境人士一定要在酒店檢疫。 此外，再有外傭及機組人員確診，另有確診者報住在尖沙咀重慶大廈內的酒店。本港現時本港累計有5467宗確診個案，其中一宗是疑似個案。

一名從西班牙到港的確診女士，報稱住在將軍澳南豐廣場6座。（資料圖片／黃永俊）

本港今日新增8宗輸入個案，分別由菲律賓、巴基斯坦、西班牙、美國、孟加拉、印度及尼泊爾抵港。

其中一宗由西班牙到港的個案（#5463），是34歲女士，在11月12日起發病。她報稱住在將軍澳南豐廣場6座。衞生署指，她早在11月5日到港，當時樣本呈陰性，然後回家繼續檢疫，期間出現病徵，之後在醫院確診。

翻查本港的強制檢疫措施，該名病人到港時，當時政府並未要求所有經機場抵港的入境人士一定要在酒店檢疫，有關措施直至11月13日才生效。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

有確診者住在尖沙咀重慶大廈內的三角洲酒店。（資料圖片／張浩維攝）

一歲男嬰確診 住彩鴻酒店

另有一名75歲男子由印度抵港（#5466），後來確診，他一直無病徵，曾入住尖沙咀重慶大廈三角洲酒店。亦有一歲男嬰（#5467）在尼泊爾抵港，報住在佐敦香港九龍彩鴻酒店，同樣無病徵。

再有機組人員、外傭確診

此外，有兩名確診男子報稱住在大嶼山香港天際萬豪酒店（#5464），以及葵涌香港荃灣絲麗酒店（#5465），二人分別在美國及孟加拉抵港，前者是機組人員，後者則透過漱口樣本檢測發現染疫，是機場正試用的新型冠狀病毒快速測試「RT-LAMP」。

另外亦有外傭確診（#5460），她是27歲女性，從菲律賓抵港，當時在機場直接送院。