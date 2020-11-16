社區檢測｜運作第2日人流回落　市民不滿安排亂　逾一日未收結果

港府設立的4間社區檢測中心，今（16日）投入運作第二日。記者於沙田瀝源社區會堂視察，不再似週末般迫爆，但仍有數十名市民輪候，部分市民批評指示不清晰，亦有前來索閱報告市民不滿完成檢測後，已逾24小時仍未收到結果通知，紛紛到場查詢及討論。 有市民表示，需要北上照顧孫女，亦有市民需要前往內地奔喪，遂到場接受檢測。

記者現場所見，檢測中心外以膠櫈劃分兩個區域，包括已預約市民，以及即場登記區。中心外亦貼出告示，提醒市民現時暫未提供健康碼，檢測費用為240元，不設找續。檢測結果會以短訊方式通知市民，並可自行下載及列印，現場亦提供報告打印服務。

上午11時許，檢測中心外有近20人聚集，情況未如昨天周日般爆滿。預約網站亦顯示，沙田社區檢測中心今天所有時段仍有預約名額。有提早到場、已預約市民不滿中心安排即場登記人士進内；亦有不少已於昨天完成檢測的市民，反映指已逾24小時但仍未收到短訊通知，紛紛到場詢問職員，職員則指以收到短訊為準。現場外有兩名職員維持秩序及解答查詢，但輪候及查詢者眾，人手明顯較為緊絀，部分時間稍見混亂。

譚小姐今早8時許到場登記，等候約3小時後獲安排進內檢測。她表示，自己不𢤦使用網上預約，遂只能到場排隊。（陳淑霞攝）

72歲的譚小姐，今早8時許到場登記，等候約3小時後獲安排進內檢測。她表示，自己不𢤦使用網上預約，遂只能到場排隊，認為檢測費用較私營醫療機構便宜，「所以都唔緊要啦。」她指，居內地的女兒剛誕嬰，期望取得證明，「返去幫手湊孫。」

做生意的鄧先生需要港、台兩邊走，他指家人居於台灣，但因疫情關係，已3個月未有回家，「希望可以返去湊女。」他指，現場所見，檢測中心安排比較寬鬆，包括未有要求保持社交距離，「啲人都企得好密密麻麻」。他又批評，檢測中心指示不清，不少到場的長者因而感到混亂迷惘。

他又提到，港、台兩地的防疫措施大不同，他認為，台灣的疫情防控明顯較為果斷，例如提出封關等措施時，即日生效可避免疫情蔓延；相較而言，本港決策及執行則較緩慢，他舉例指，當局周六宣布收緊限桌令，但容許有緩衝時間，延至今天始正式生效，「咁會好多人趁未生效嗰陣趕尾車，但疫情係不等人。」

已完成檢測、前來取檢測報告的陸太則指，擔心出示電子版未能成功於內地過關，為安心計遂專程到場索取紙本報告。（陳淑霞攝）

市民憂陰性檢測結果短訊未能過關 特地到場索紙本

已完成檢測、前來取檢測報告的陸太則指，擔心出示電子版未能成功於內地過關，為安心計遂專程到場索取紙本報告。她指，居於內地的父親日前病逝，取得檢測證明後，將前往內地奔喪及辦理身後事。

政府設立4個長期檢測中心，供市民自費檢測，作出行之用，收費上限為240元，分別位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。

4間中心每日8時起開放，每半小時為一節，下午1時半及2時兩節均會暫停服務，進行深層清潔及消毒，最後可登記時間則為晚上7時半。