教育局推廣中華名句　何文匯引「己所不欲　勿施於人」籲互諒互讓

中華文化源遠流長，從西周至今已逾3,000年，先秦期間各家爭鳴，儒、道、墨、法家等先賢睿智的思想，經過歷史的考驗，仍適用於科技發達的現代社會，更成為教導人們如何待人處事的經典名句。 教育局正舉辦「中華經典名句推廣活動」，近日已完成了三輯短片，首輯邀請了中文大學中國語文及文學系榮譽教授何文匯，分享他對「己所不欲，勿施於人」的感悟，並已上載在教育局網站上供市民觀看。

何文匯表示，在萬千經典名句中，最實用為孔子所說的「己所不欲，勿施於人」，應成為所有人的座右銘。（教育局短片截圖）

教育局近日正在製作一系列名人分享短片，首輯嘉賓中文大學中國語文及文學系榮譽教授何文匯。他在短片中分享研究文學多年的個人感悟，提到《論語‧衞靈公》中的記載︰「子貢問曰：有一言而可以終身行之者乎？子曰：其恕乎！己所不欲，勿施於人。」

何文匯：應成為所有人座右銘

何表示，在萬千經典名句中，最實用為孔子所說的「己所不欲，勿施於人」，更在《論語》中出現了兩次，應成為所有人的座右銘。「即係話，如果你唔想對我冇禮，咁我就唔好對你冇禮。如果我唔想你喺背後講我講話，咁我就唔好喺你背後講壞話啦。」

建議同學記誦先賢名句增個人修養

雖然為他人著想似乎是愚笨的行為，但何文匯指，孔子把「己所不欲，勿施於人」放於仁的範疇內，而身為一名仁者是不會過於計較利益。他認為，若然社會上每個人均為他人著想，便能做到互諒、互讓、互利。

因此，何建議學生需勤記誦先賢的經典名句，無論對修辭能力、作文及演說，甚至將來立身處世，待人接物都帶來幫助。「久而久之，同學更加會領悟好多人生大道理添。」

何文匯建議同學們需勤記誦先賢的經典名句，指可對將來立身處世，待人接物均帶來幫助。（教育局短片截圖）

稍後另有兩輯短片於網上播放

教育局表示，另有兩輯短片已完成拍攝工作，稍後將陸續安排於網上平台播放。第二輯短片將透過校園故事，以戲劇形式演繹中華經典名句；第三輯短片則邀請長跑運動員姚潔貞，以經典名句講述運動路上的奮鬥經歷；希望從不同角度引發學生和公眾對傳統文化的關注和興趣。

教育局亦指，早前製作的「中華經典名句通訊程式表情圖像」，現已加附在「教育多媒體」應用程式，並歡迎公眾下載使用，以在不同層面推廣中華經典名句。

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