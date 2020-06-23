教育局全港推廣中華經典名句　副局長蔡若蓮盼港人「和而不同」

教育局本月起開始為期一年的「中華經典名句」活動，推廣範圍不再局限學校，而是擴展至整個香港，市民可在港鐵或巴士站見到不同的經典名句。教育局副局長蔡若蓮否認活動與社會事件相關，解釋她面對人生抉擇或難題時，不時想起老師教導有關《論語》時的「學而時習之，不亦說乎？」她認為學習是為了建立人格及修養，不用強求所有人理解。反修例風波至今未息，她期望港人能做到「君子和而不同」，互相尊重，接受多元聲音。

教育局推「中華經典名句」活動，除學校外，亦擴展至整個香港，市民將在港鐵站或巴士上見到不同經典名句。（教育局提供）

↓↓教育局推廣「中華經典名句」↓↓

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校長教師投票選出40句作重點推廣

教育局今年初成立中華經典名句工作小組，由前線校長及教師訂立六大主題，再投票選出40句貼近學生生活及學習的古典名句，在未來一年重點推廣。本月起，巴士站和港鐵站會陸續刊出有關名句的廣告，教育局將於下學年向全港中小學派發印有名句的小冊子，供學生閱讀；另設比賽、網上遊戲及WhatsApp stickers（貼圖包）等，希望打破名句沉悶及古舊的形象，以活潑有趣方式「活化經典」。

教育局副局長蔡若蓮說，面對人生抉擇時，不時想起老師教導的「學而時習之，不亦說乎？」。（梁鵬威攝）

蔡若蓮：參考新加坡 盼建良好民風

教育局過往多集中在校內或教育界宣傳中華文化，甚少將活動推至大眾，被問到推至社會是否與反修例風波有關？蔡若蓮形容只是巧合，強調六大主題或40名句非針對近期社會事件，只是「數千年前的說話至今仍合用」。

推至社會則是參考了新加坡做法，希望加深港人對中華文化的認識，吸收先秦至清代古人累積的傳統智慧，建立良好民風及共同價值觀，讓下一代學習尊重包容、公正誠信、承擔責任、勤勉好學、仁民愛物及堅毅明志。

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蔡若蓮​面對抉擇時想起「學而時習之，不亦說乎？」

蔡若蓮憶述，她面對人生抉擇或難題時，不時想起老師教導的經典名句：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」她認為各人觀點角度不同，與人相處易有誤解，毋須強求所有人明白及理解，而在面對四方八面的意見時，應「仁者不憂，智者不惑，勇者不懼」，繼續追求更好的自己，故希望名句可成學生的座右銘及精神力量。

反修例風波以來，本港社會嚴重撕裂，衝突在校內外常見。蔡若蓮以「君子和而不同，小人同而不和」勤勉大家互相尊重，接受多元聲音，「每人各自獨立、各有特色，是要建基於尊重、和諧、彼此了解及互相包容的文化。」

張炳堅引用「歲寒，然後知松柏之後凋也」，勉勵大家在逆境下，更應保持誠實、正直及愛心。（梁鵬威攝）

張炳堅校長：不宜執著己見、應「海納百川」

小組成員張炳堅校長則認為，「海納百川，有容乃大」，大家不應只執著自己看法，亦要融合他人看法的好處，成就更好的理念。而工作小組召集人招祥麒校長亦以「愛人者，人恆愛之。敬人者，人恆敬之」，呼籲港人遇到不禮貌或意見不一的人時，先自行反省，若多次反思仍認為自己動機及做法出於好意，仍不獲對方理會，便毋須在意。