書展2020｜延至12月初決定復辦與否　展商︰不如今日索性講搞唔成

新冠肺炎疫情持續近一年，多個大型展覽包括書展、電腦通訊節等均一再延期。香港貿易發展局副總裁周啟良昨日（15日）於電台節目表示，因應疫情變化及政府收緊防疫措施，要再與業界商討，初步希望可延遲作最終決定的時間。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘透露，貿發局今日（16日）開會後決定押後至下月初，再開會考慮是否如期舉行書展。他指，倘若12月初才開始籌備參展，不足兩周的時間難以完成準備工作，「而家做又死，唔做又死，不如索性今日講聲搞唔成。」

新冠肺炎疫情持續近一年，多個大型展覽包括書展、電腦處訊節等均一再延期。（資料圖片/張浩維攝）

由香港貿易發展局主辦的31屆香港書展，原定於7月15至21日舉行，但因第三波疫情爆發，貿發局於9月決定延期至12月16至22日舉行。當時周啟良指，主辦方將於新展期前一個月，根據情況審視書展會否如期舉行。

今日為書展新展期前一個月，「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘透露，貿發局與9個協辦商於今午開會後，決定押後至下月初，再開會考慮是否如期舉行；但截至約今晚8時，書商仍未收到局方開會的資料詳情。

彭志銘透露，貿發局與9個協辦商於今午開會後，決定押後至下月初，再開會考慮是否如期舉行。（資料圖片／張浩維攝）

彭志銘料即使成功開辦 人流也減半

決定書展舉辦的時間一拖再拖，彭志銘無奈表示，現時處於兩難及矛盾的局面，因一切屬於未知的局面，12月16日前亦有可能突然再度疫情爆發，「應該積極籌備好？定Hea住籌備好呢？」他亦預料人流減少、本港經濟轉壞等因素，即使書展舉辦成功，人流亦僅得去年一半。

彭透露，業界在收到消息後，均憂慮將重蹈覆轍。他解釋，早前書展臨開幕才宣布延期，已讓書商損失慘重，以致業界不敢輕舉妄動全心於籌備工作。然而，倘若12月初才開始籌備參展，不足兩周的時間難以完成準備工作，「而家做又死，唔做又死，不如索性今日講聲搞唔成。」

若書展再度延期 期望資助保留至明年

雖然前路茫茫，但彭志銘指，報名參加7月書展的展商中，僅兩成放棄繼續參展，正因政府於第二輪的防疫抗疫基金中預留4千萬元，讓每個展商最高可獲10萬元的資助。他估計，若下月中不幸無法如期舉行書展，相信主辦方將決定明年7月才再次復辦，故期望該筆款項可保留，撥至明年讓展商繼續獲得資助。

▼2019年書展情況▼

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貿發局︰開幕前一星最後評估

貿發局指，書展於新展期前一個月（即今日），根據實際情況及風險評估，審視會否如期舉行，再於展會開幕前一星期（即12月9日），作參展商進場前最後評估及決定，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。

局方續指，一直密切留意疫情發展，並與衞生防護中心及業界保持緊密聯繫，而今天與香港書展協辦機構的代表會面，考慮各方因素後，同意讓12月書展的籌備工作繼續有序進行。

局方又指，公眾安全是首要考慮，因此在未來數星期，將繼續與協辦機構及業界，以及政府部門包括衞生防護中心溝通，密切審視疫情變化對書展的影響。如有任何變動，會盡快通知各持份者及展商，以便他們作出適當的安排。

保持會場環境衞生及減低病毒傳播的風險措施：

· 規定展商及參觀人士佩戴口罩；跟據衞生署指引，建議入場人士配佩戴外科口罩，請勿佩戴有呼氣閥口罩

· 安排經常面對入場人士的大會工作人員佩戴面罩或眼罩，並建議展商為當值職員提供同樣裝備

· 呼籲展商及工作人員在書展開始前48 小時內完成2019冠狀病毒檢測

· 香港會議展覽中心已經與政府資訊科技總監辦公室聯絡，研究參與「安心出行」流動應用程式計劃， 詳情有待會議展覽中心進一步提供

· 記錄所有當值職員的工作時間表及聯繫電話，並要求展商作同樣安排

· 於會場設置紅外線體溫檢測站

· 於場內不同地點提供酒精搓手液

· 定時用消毒劑徹底清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、門把手以及枱櫈

· 加強清潔及消毒會場，包括場內通道、參展商攤位、場內設施及洗手間

· 加強會場內的鮮風轉換效率

· 於會場當眼位置增設衞生建議提示牌，並於展會網站發佈個人衞生貼士