貿發局指疫情下網上展覽反應不俗　冀押後決定能否辦實體書展

新冠肺炎疫情持續近一年，多個大型展覽一再延期。香港貿易發展局副總裁周啟良今日（15日）在商台節目表示，積極將展覽改在網上進行，4月至7月舉行三個網上展覽，共有二萬個供應商參展，吸引420萬人次網上觀展，反應不俗。 他相信疫情過後參展商要結合線上線下一同推廣，呼籲不能坐以待斃等生意，即使訂單金額小，但數量來得密對加快「翻單」仍有幫助。

周啟良表示，4月至7月舉行三個網上展覽，共有二萬個供應商參展，吸引420萬人次網上觀展，反應不俗。（資料圖片 / 林若勤攝）

4,000展覽需改期 包括全球最大珠寶展

周啟良表示，全球受疫情影響，有4,000個展覽需要改期，估計疫情期間有3,000億美元訂單不能經展覽締造；至於本港，以往每年平均舉辦30至40個展覽，但今年全球最大的珠寶展，先後兩次改期仍無法進行。

周稱，現時流行「宅經濟」，與家居相關的產品如家居休閒服、煮食用品，銷情不俗；亦有供應商反映網上推廣服務反應不錯，例如部份銷售企業禮品的公司，近半年透過網上每日接獲20至30個諮詢，包括北歐及中東國家等非成熟市場的買家。他又指，實體展覽為展覽商及買家提供較深入討論，認為疫情後網上展覽與實體展覽可雙軌並行。

啟良透露，有八成、超過600個展商已報名參展，但因應疫情變化及政府收緊防疫措施，要再與業界商討。（資料圖片）

冀押後決定是否辦實體書展

至於實體書展能否如期舉行，周啟良透露，有八成、超過600個展商已報名參展，但因應疫情變化及政府收緊防疫措施，要再與業界商討，初步希望可延遲作最終決定的時間。他表示，明白書展對出版業界有很大幫助，部份書商有一半生意來自書展，但強調人命是首要考慮。

會議展覽業資助計劃延至年底

此外，政府宣布將於11月30日啟動「會議展覽業資助計劃」下有關貿發局的部分，並延長整項資助計劃至明年12月31日，以鼓勵更多會展活動在香港舉辦。

資助計劃下有關貿發局的部分，會資助所有參與貿發局舉辦的展覽的參展商50%參加費用，每個九平方米攤位的資助金額以一萬元為限，每間參展商每次最多可獲資助十個攤位。貿發局主要會議的參加者亦可獲資助50%參加費用，每次上限一萬元。受惠的參展商及主要會議參加者無須另行提交申請，貿發局會從應收款項中直接扣除有關資助。符合資格的中小企可以同時就該等活動的參加費用申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助。