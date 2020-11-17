安心出行｜資科辦研製高風險地點開放數據API　供商界開發商使用

新型肺炎疫情反覆，政府推出的感染風險通知應用程式「安心出行」昨（16日）開放供市民下載，透過掃描QR Code可記錄到訪場所時間，市民若與確診人士到過相同地方，便會收到通知。 「安心出行」由政府資訊科技總監辦公室負責開發。副政府資訊科技總監黃志光表示，正研究利用應用程式所收集到的確診者到訪時間及行蹤數據，製作成不涉及個人資料的開放數據，供商界及其他應用程式開發者使用。

第三波疫情嚴重的慈雲山中心，商場在其中三個門口設有「安心出行」二維碼。（盧翊銘攝）

黃志光表示，由於私隱關係，政府及用戶都不能隨時查閱行蹤。除非有用戶確診，衞生防護中心人員才會向該確診者發出特別驗證碼，經輸入後，用戶到訪紀錄才會發送至衞生防護中心，以便追蹤感染源頭及緊密接觸者。

政府資訊科技總監辦公室副總監黃志光表示，正研究利用應用程式所收集到的確診者到訪時間及行蹤數據，供開發商使用。（陳嘉慧攝）

黃志光續指，所收集到的確診用戶行蹤，會經由衞生防護中心調查後，得出高風險的場所到訪資料，如涉及確診人士沒戴口罩的活動、空間狹小及逗留時間長等地點。資科辦正研究將這些不涉及個人私隱的資料，製作成開放公開數據及應用程式介面（API），供商界及其他應用程式開發者使用，例如為其他應用程式增加新感染通知功能等。

▼「安心出行」應用程式使用方法▼

黃志光表示，公開數據會類似衞生防護中心每日公布的確診者曾到訪地點列表，且提供精準時間，以減低不必要的恐慌。黃志光續指，現時已有9,700多個場所使用「安心出行」QR Code，又表示現時業界反應踴躍，現階段政府不考慮強制場所張貼。

市民使用「安心出行」亦為自願性質，對於如何鼓勵更多市民使用，黃志光表示會歡迎商界研究提供相關優惠。至於外地抵港人士在完成14天檢疫後，亦會收到附有下載「安心出行」下載地址的訊息。