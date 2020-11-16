周梓樂死因｜女督察稱從未接觸過周　警無在周所處停車場放催淚彈

科大學生周梓樂去年11月凌晨在將軍澳警民衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，4日後不治。死因庭今（16日）就其死因展開研訊，高級女督察指有十多人在停車場高層靠欄杆聚集，遂於晚上11時多帶隊入停車場作驅趕，但午夜前已離開，他們沒有接觸過周梓樂，亦沒有在發現周的停車場A用武，包括沒有發射過催淚彈或布袋彈，亦無在該處拘捕過任何人。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

當晚有人在停車場Ａ欄杆聚集

當時隸屬機動部隊的女高級督察葉寶琪供稱，去年11月3日在將軍澳執勤，晚上11時許，警車從寶康路轉入唐明街時，她見到約50名黑衣人在尚德十字路聚集，並有十多人在尚德停車場A場內較高層靠近欄杆。

女高級督察葉寶琪稱當晚並沒有接觸過周梓樂，警隊亦未有在周被發現的停車場發放過催淚彈或布袋彈。(張浩維攝)

曾截查兩男均准放行

葉於11時10分帶隊由唐明街中間的樓梯上停車場作驅散行動，她在最高層巡視期間，其隊員曾在二樓截查過一名男子，但隨即放行。研訊主任播出兩段閉路電視錄影，葉認出其隊員在二樓巡邏。

曾在停車場Ｃ發射布袋彈

由於無再發現可疑人物，葉便於11時20分攜隊離開停車場，之後抵達附近連接尚德商場及皇冠假日酒店的天橋。她指，驅散橋上的人群後，多人在地面用鐳射筆照向警方，警方在她警告後向尚德停車場C場發射布袋彈。

警隊伍午夜前已離開天橋

午夜12時前，葉的隊伍按指示離開天橋，期間截查地面的2名男子，並予放行；凌晨12時許返到警署。葉謂，其隊伍只曾在截查時與他人有肢體接觸，沒有在停車場A用武或發射催淚彈、布袋彈，亦無拘捕任何人。他們也無接觸過周梓樂。葉指，進入停車場後偶爾見到黑衣人徘徊，但對方一般會自己走開，場面平靜。

另外兩名高級督察明日將會出庭作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

周父周德明憶述當晚周梓樂離家的經過。(詳看下圖)