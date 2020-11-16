35小學爆上呼吸道感染　軒尼詩道官小、陳守仁小學個別班級要停課

衞生防護中心今晚（16日）公布正調查7宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼兒中心及6間小學，一共179名學童染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。 受影響的學校包括灣仔軒尼詩道官立小學、油麻地保良局陳守仁小學，以及英基轄下的畢架山學校及沙田小學。

（香港01製圖）

衞生防護中心表示，截至今午5時，本月共接獲306間學校或院舍爆發上呼吸道疾病個案，涉及2,910人。中心正調查7間學校的新增個案，涉及1間幼兒中心及6間小學，合共179名學童染病。

爆疫的幼兒中心為旺角香港保護兒童會童樂居，共有31名幼兒染病，包括16名男生和15名女生。他們由11月10日開始發燒、咳嗽和流鼻水，全部情況穩定，毋需入院。

灣仔軒尼詩道官立小學的染病學童人數最多，涉及35人，包括16名男生和19名女生。學童由11月6日起發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，全部人情況穩定，毋需入院。

油麻地保良局陳守仁小學亦有23名學童染病，包括12名男生和11名女生。他們由１11月6日起咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，全部情況穩定，毋需入院。

其他受影響小學包括九龍塘BEACON HILL SCHOOL（畢架山小學）、深水埗白田天主教小學、沙田SHATIN JUNIOR SCHOOL（沙田小學）和東涌救世軍林拔中紀念學校。

沙田SHATIN JUNIOR SCHOOL爆發上呼吸道感染。（校網圖片）

（衞生署提供）

衞生防護中心表示， 中心人員已視察上述學校，或已聯絡學校安排視察。為謹慎起見，會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日。中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

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