學校名單｜再多4校爆上呼吸道感染　民生書院幼稚園蘇浙小學中招

上呼吸道感染個案於學校持續爆發，衞生防護中心今晚（14日）公布，截至下午5時，錄得242宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加4宗，共2,326人受影響。中心又表示，正調查2宗個案，共涉及一間幼稚園及一間小學，包括九龍城的民生書院幼稚園及北角寶馬山的蘇浙小學，涉及46名學童及1名職員。

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小學一日多3校爆發

衞生防護中心晚上公布，截至下午5時，錄得242宗學校爆發上呼吸道感染個案，比昨天增加4宗，涉及2,326人，其中幼稚園及幼兒中心佔133宗，小學佔97宗，比昨日增加3宗，中學則佔2宗。衛生防護中心表示正調查兩宗個案，分別位於九龍城的民生書院幼稚園一共有24名學童染病，及北角寶馬山蘇浙小學則有22名學童染病，另有一名職員受到感染。全部個案曾出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，目前所有人情況穩定，毋需入院。

據知，位於灣仔的嘉諾撒聖方濟各學校亦有出現上呼吸道感染個案，2年級有班別12人染病，該班別將於下周一（16日）起停課3日。

為謹慎起見，衛生防護中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於三日，作為預防措施。

衞生防護中心今晚（14日）公布，截至下午5時，錄得242宗學校爆發上呼吸道感染個案。

小學未停課 陳肇始：學生較具自理能力

當局於周四（12日）公布，幼稚園及幼兒中心，由本周六（14日）起暫停面授課堂14天。食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到小學生較具自理能力，且分班上課，大規模爆發風險較低，現階段未有停課安排。

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小學生提防6大高危位

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？兒科醫生陳欣永表示，「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

按圖即睇增強免疫力食物：

4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」