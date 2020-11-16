RCEP｜邱騰華：香港熱切期望加入《區域全面經濟夥伴協定》

商務及經濟發展局局長邱騰華今晚（16日）出席亞太區經濟合作組織（APEC）部長級會議時表示，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的簽署和開展是區內經濟融合的重要里程碑，清楚和強烈地釋出支持開放、包容和以規則為本的貿易投資安排的信息，香港熱切期望加入RCEP。

邱騰華（中）出席亞太區經濟合作組織部長級會議（政府新聞處圖片）

邱騰華在會上說，香港與東南亞國家聯盟、澳洲和新西蘭訂立了高質量的《自由貿易協定》，跟內地亦落實了《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），香港熱切期望加入RCEP，當時機成熟，成員經濟體容許新夥伴加入時，香港樂意就加入RCEP展開對話。

疫情之下APEC部長級會議通過視像進行（政府新聞處圖片）

在今晚視像會議上，與會部長就多個與全球貿易和地區經濟融合相關的重要議題分享見解，包括對多邊貿易制度及世界貿易組織的支持、應對2019冠狀病毒病疫情和相關的經濟復蘇措施，以及如何推動數碼經濟發展。

擴大區內「航空旅遊氣泡」

邱騰華提到香港與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」，並表示香港會繼續與其他APEC成員經濟體討論，以期擴大區內的「航空旅遊氣泡」網絡，為公共衞生、檢測和支持疫後貿易新形態的服務界別開拓大量商機。

邱稍後亦將在包容參與、數碼經濟及推動創新的可持續發展環節上發言。疫情下面對面接觸或會受阻，網上爭議解決可填補空間，協助企業處理跨境商業糾紛。