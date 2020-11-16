台經濟部長：加入RCEP要承認「九二共識」　台灣無法接受

東盟十國與中國大陸、日本、韓國等11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP）。 此一全球最大自貿區誕生後，對台灣產業的衝擊近日備受討論。不過，台灣經濟部長王美花在當地時間11月16日表示，假設台灣加入RCEP，「中國卻要我們承認『九二共識』，承認『一國兩制』，我認為這部分是沒辦法接受的」。

台灣經濟部長王美花表示，假設台灣加入RCEP，中國大陸會要台灣承認九二共識、一國兩制，她認為這部分沒辦法接受。（中央社）

王美花11月16日至台灣立法院經濟委員會備詢，國民黨籍立法委員陳以信指出，蔡英文2016年第一任就職時曾開出三張支票，除了加入RCEP外，還包括加入跨太平洋夥伴協議（TPP，為跨太平洋夥伴全面進步協議CPTPP的前身）以及推展新南向政策，新南向政策成果如何大家可以參考，但是不論是CPTPP或RCEP，這四年下來都沒有成績。陳以信問王美花，未來四年內台灣可以加入CPTPP嗎？王美花表示，這是我們要努力去做的事情。

陳以信進一步追問，令一方面，到底加入RCEP還是不是政府的現行政策？王美花指出，「因為加入RCEP需要所有會員同意，我們第一個就碰到中國，坦白講，我們跟中國即使那個時候關係比較好，台灣要加入，中國還是很有意見，更不要說現在，假設我們加入RCEP，中國卻要我們承認九二共識，承認一國兩制，這個台灣能夠接受嗎？我認為這部分是沒辦法接受的。」

陳以信指，所以蔡英文四年前開出的支票，現在不要了？王美花坦言，「現在確實不是去推RCEP的時候，從中國最近兩到三年對香港對台灣的發言，這個態勢是很明顯的，情勢發展不同，我們理解到現在要加入RCEP不是我們要去爭取的，支票在不在不是重點，而是情勢一直有在發展。」