油麻地奪命火｜專家稱改善消防系統費用大　區內舊樓難組法團

油麻地廣東道唐樓日前發生7死11傷的奪命火，令外界關注舊樓的消防安全問題。消防顧問梁錦得今日（17日）在港台節目指，涉事舊樓在多年前興建，與現時標準或有差距，雖然政府部門會發出改善令，但推行時有困難，例如天台無法負荷水缸，甚至要更換整幢大廈的的電力系統，費用龐大。 油尖旺區議員朱慧芳在同一節目中亦表示，區內舊樓較難成立業主立案法團，加上不少住戶都是租客，業主甚至只依靠地產代理收租，故租戶連業主身份亦不知情。

油麻地廣東道唐樓大火情況

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梁錦得表示，涉事舊樓的樓齡較大，並在多年前興建，與現時的標準或有差距。他解釋，舊唐樓可能只需要加裝滅火桶，但按現時新標準，同時要設有消防喉轆，甚至可能要安裝自動花灑系統等。

梁說，雖然有關政府部門會發出消防改善令，要求業主改善消防設備，但推行時有一定困難。他解釋，有關舊樓可能要加設水缸，但地面多數找不到空間安裝，最後只能放在天台，但天台或未能負荷，而電力系統亦可能無法支援，最終可能要更換整個電力系統，費用很大，故並非所有業主都樂意。

相信年底難以巡查所有目標樓宇

政府曾宣布，年底前將巡查全港2,500幢60年樓齡或以上的住用或商住樓宇，梁錦得相信有一定難度，加上早前受疫情影響，有不少公務員在家工作，料早前已堆積不少個案。

舊樓難成立法團

油尖旺區議員朱慧芳亦表示，區內的舊樓較難成立業主立案法團，加上不少住戶都是租客，業主甚至依靠地產代理收租，故租戶連業主的身份亦不知道，故即使見到大廈有消防隱患，亦較難解決，只能呼籲他們準備滅火桶及保持樓梯通暢。

朱續指，油尖旺區有不少南亞裔人士聚居，而在佐敦區，亦有不少尼泊爾裔居民。她說，近日是排燈節，性質近似聖誕節或新年，按照習俗，他們會利用光明趕走「唔好嘅嘢」，因此會在門口點燈。