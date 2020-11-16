油麻地奪命火｜唐樓走廊蠟燭陣慶節　街坊擔憂：有咩事冇得走

油麻地唐樓釀成多人死亡的火警中，附近大廈鐵閘門口仍遺留慶節過後的白蠟痕迹，有尼泊爾組織承認每逢燃燈節期間，尼泊爾人會擺放蠟燭陣，由神壇伸延至門外位置，做法引起街坊憂慮，隨時重演昨晚火警多人死傷的悲劇。至於關注少數族裔權益的融樂會則表示，外界關注今次奪命火警無可厚非，但大眾應聚焦於大廈消防安全問題，不應針對少數族裔的節慶習俗事宜，

油麻地與佐敦一帶是尼泊爾族群其中一個重要聚居地域，除了涉事廣東道562號唐樓，其餘廣東道575、577號舊樓，以及附近的炮台街49至51號舊樓，均有尼泊爾人居住，《香港01》記者走訪各樓層，發現門口掛有彩帶花圈，地上留下蠟熔化後的蠟迹，甚至有人在一劏多房的走廊中間擺下花壇及蠟燭，梯間亦放有石油氣罐等易燃物品，萬一無人留意火舌亂竄，誤燃雜物或木門發生火警，劏房內居民唯一走火警通道恐被阻塞，困在單位內求救無門。

劏房走廊放蠟蠋或招火警

廣東道附近唐樓居住逾50年的唐六樓住戶鍾太表示，指近年區內聚居的南亞裔人士越來越多，他們每逢節慶便慣性在門口放蠟燭慶節，視拜神點燈視為平常習慣，幾乎每層單位均有人擺放，情況越來越嚴重，她曾向南亞鄰居反映問題：「你哋啲嘢擺晒喺門口，有咩事冇得走！」但對方愛理不理，即使向業主立案法團亦無法解決問題，擔心終有一日會重演昨晚奪命火警的悲劇。

鍾太指南亞鄰居視拜神點燭為慣性習俗，擔心隨時重演火警悲劇。(蔡正邦攝)

居民擔憂悲劇重演 融樂會：應聚焦大廈消防安全問題

有尼泊爾組織承認，即使身在異鄉，尼族人亦重視節慶，每逢燃燈節便會進行在額上點提卡（Bhai Tika）及擺放花環等儀式，同時在家中擺放「蠟燭陣」，蠟燭由神壇一直伸延至門外位置，多年傳統做法沒有任何改變。

融樂會傳訊主任鄭鈺憙表示，外界關注今次奪命火警無可厚非，但大眾應聚焦於大廈消防安全問題，不應針對少數族裔的節慶習俗事宜，「正如你生日會點蠟燭一樣，引發火警係個人有無小心處理火舌，唔應該一刀切針對尼泊爾人慶祝燃燈節。」