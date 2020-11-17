新冠肺炎｜胡定旭稱檢測中心240元收費合理　若人數多有下調空間

政府設立4個長期檢測中心，日前已開始啟用。元朗市東社區會堂的檢測中心承辦商、華昇診斷中心董事長胡定旭今日（17日）在港台電台節目指，現時中心檢測收費只需240元，形容是合理價格，而目前深圳的檢測費用亦要接近200元。他又透露，若檢測人士增加，價格更會有少許的下調空間，目前各中心仍有充裕能力做更多檢測。 對於營運首天曾出現混亂。胡定旭說，昨天檢測人士亦已無須在外面排隊，約20分鐘已完成，並能在24小時內出報告。

11月15日，元朗市東社區會堂的檢測中心啟用首日，有市民（圖左的白色外套男子）不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，隔著玻璃指罵胡定旭。（資料圖片／鄭子峰攝）

胡定旭說，昨日是檢疫中心第二天營運，共有325人做檢測，當中有164人是預約，其餘約160人是直接到場（walk in），而首天則有約450人。他又說，今天的預約數字又再回升，有約315人預約，預料今天參與檢測人數會再「多返啲」。

20分鐘已完成

對於運作首天出現混亂，胡定旭解釋，檢測中心現場走廊較窄，故將預約人士及臨時到場人士，分開兩條隊伍排隊。當時規定每10位預約人士內進時，可安排2名「walk in」者進入，故臨時到場人士所花的時間較長，加上當天是第一日運作，有不少人查詢，因此相對多人。他又說，後來取消下午的休息時間，直至下午2時，現場人士已經「唔洗點等」。而在昨天，檢測人士已無須在外面排隊，約20分鐘已完成，並能在24小時內出報告。