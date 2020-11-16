新冠肺炎｜理大團隊揭25%患者離開機場始確診　促設指定酒店檢疫

本港新冠肺炎疫情反彈，理大團隊發現，本港9月1日至10月31日期間，本港累計有286宗輸入個案，當中至少73名患者在機場的檢測結果呈陰性，檢疫期間才確診，比例佔兩成半。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，機場檢測能揪出六至七成患者，比例較他想像中低。他建議酒店業界和政府應商討設立檢疫指定酒店，禁止探訪；政府亦應包辦接送交通，而入境人士應在檢疫的第3日和第12日做檢測，避免病毒流到社區。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

逾10名機組人員酒店檢疫期間確診

理大團隊分析了過去數個月的患者數據，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，9月1日至10月31日期間，本港累計有286宗輸入個案，當中至少73宗，即約兩成半患者在機場的核酸檢測結果呈陰性，後來檢疫或自我隔離期間才確診，而當中16宗更是機組人員。

蕭傑恒認為，機場檢測只找到六至七成患者，比例較他想像中低。他指出，患者感染初期的檢測結果通常呈假陰性，即若入境人士處於病毒潛伏初期，或者在轉機及乘搭飛機期間受感染，便無法從機場檢測找出，亦代表隨後14天強制檢疫安排非常重要。

9月1日至10月31日期間，本港累計有268宗輸入個案，當中至少73宗，即逾兩成七患者在機場的核酸檢測結果呈陰性，後來檢疫或自我隔離期間才確診，而當中16宗更是機組人員。（資料圖片／梁鵬威攝）

自選檢疫酒店有問題

以往抵港人士接受強制檢疫期間，親友可自出自入其酒店房間，甚至一起用膳。蕭傑恒稱，他日前曾攜同外賣假扮探訪者，到一間接收不少檢疫人士的酒店，聲稱探訪檢疫人士。酒店職員沒有為他登記身份，亦沒有過問或阻攔，令他更覺自選檢疫酒店有問題。他認為，探訪住酒店的強制檢疫人士，有可能傳播病毒到社區。探訪者或是隱形傳播者，直至二代或更多代傳播，確診者才被發現。

蕭傑恒稱，他日前曾攜同外賣假扮探訪者，到其中一間接收不少檢疫人士的酒店，聲稱探訪檢疫人士。酒店職員沒有為其登記身份，亦沒有過問或阻攔。（受訪者提供）

就以上漏洞，蕭傑恒建議，酒店業界和政府應商討設立檢疫指定酒店，政府亦應包辦接送交通。食物及衞生局局長陳肇始上周六宣布，將立法禁止探訪強制檢疫人士，蕭傑恒建議政府派衞生署職員駐守酒店，禁止探訪者進入；酒店則應負責安排膳食；而入境人士應在檢疫的第3日和第12日留深喉唾液樣本作檢測。

左起：理大醫療科技及資訊學系主任葉社平、理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（zoom截圖）