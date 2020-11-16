新冠肺炎｜理大團隊揭25%患者離開機場始確診　促設指定酒店檢疫

本港新冠肺炎疫情反彈，理大團隊發現，本港9月1日至10月31日期間，本港累計有286宗輸入個案，當中至少73名患者在機場的檢測結果呈陰性，檢疫期間才確診，比例佔兩成半。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，機場檢測能揪出六至七成患者，比例較他想像中低。他建議酒店業界和政府應商討設立檢疫指定酒店，禁止探訪；政府亦應包辦接送交通，而入境人士應在檢疫的第3日和第12日做檢測，避免病毒流到社區。
▼11月16起收緊防疫措施▼
逾10名機組人員酒店檢疫期間確診
理大團隊分析了過去數個月的患者數據，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，9月1日至10月31日期間，本港累計有286宗輸入個案，當中至少73宗，即約兩成半患者在機場的核酸檢測結果呈陰性，後來檢疫或自我隔離期間才確診，而當中16宗更是機組人員。
蕭傑恒認為，機場檢測只找到六至七成患者，比例較他想像中低。他指出，患者感染初期的檢測結果通常呈假陰性，即若入境人士處於病毒潛伏初期，或者在轉機及乘搭飛機期間受感染，便無法從機場檢測找出，亦代表隨後14天強制檢疫安排非常重要。
9月1日至10月31日期間，本港累計有268宗輸入個案，當中至少73宗，即逾兩成七患者在機場的核酸檢測結果呈陰性，後來檢疫或自我隔離期間才確診，而當中16宗更是機組人員。（資料圖片／梁鵬威攝）
自選檢疫酒店有問題
以往抵港人士接受強制檢疫期間，親友可自出自入其酒店房間，甚至一起用膳。蕭傑恒稱，他日前曾攜同外賣假扮探訪者，到一間接收不少檢疫人士的酒店，聲稱探訪檢疫人士。酒店職員沒有為他登記身份，亦沒有過問或阻攔，令他更覺自選檢疫酒店有問題。他認為，探訪住酒店的強制檢疫人士，有可能傳播病毒到社區。探訪者或是隱形傳播者，直至二代或更多代傳播，確診者才被發現。
蕭傑恒稱，他日前曾攜同外賣假扮探訪者，到其中一間接收不少檢疫人士的酒店，聲稱探訪檢疫人士。酒店職員沒有為其登記身份，亦沒有過問或阻攔。（受訪者提供）
就以上漏洞，蕭傑恒建議，酒店業界和政府應商討設立檢疫指定酒店，政府亦應包辦接送交通。食物及衞生局局長陳肇始上周六宣布，將立法禁止探訪強制檢疫人士，蕭傑恒建議政府派衞生署職員駐守酒店，禁止探訪者進入；酒店則應負責安排膳食；而入境人士應在檢疫的第3日和第12日留深喉唾液樣本作檢測。
左起：理大醫療科技及資訊學系主任葉社平、理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（zoom截圖）
抵港人士仍然要繼續到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）