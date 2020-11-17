新冠肺炎．11.17｜食衞局禁探訪檢疫人士　取消領事豁免強制檢疫

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（17日）公布新增4宗確診個案，累計個案總數增至5471宗。新增個案中，包括3宗輸入個案，分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地個案則有1宗，屬感染源頭不明個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子，任職工程人員，在西環創業商場附近地盤上班。 另外，暫約有10宗以下初步確診個案，其中兩個案與早前確診個案相關，包括佐敦莊士倫敦廣場的50歲日更保安，以及其一名82歲同住者，兩人居於葵盛西邨6座。另有1名76歲男的士司機初步確診，其一名密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要停課及大清洗。 理大學者揭示最新疫情由印度及尼泊爾病毒株引發，顯示這次再由輸入個案引發。由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署規定明起（18日）有關人士檢疫期內不得接受探訪。

確診大廈食肆｜元朗采葉庭患者走遍全港 曾光顧西環壹八壹冰室

11月18日【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布錄得4宗確診個案，其中1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗均是輸入個案。衞生防護中心資料顯示，該名居於元朗采葉庭12座的源頭不明患者(個案5470)，從本月11至16日的5日內，足跡遍佈港九新界，包括西環創業商場、西環One-Eight-One Hotel內的「壹八壹冰室」、港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心，他於12日發病，因此到部分地方時料有傳染能力。

新冠肺炎｜酒店檢疫人士明起禁探訪 違例最高囚半年 政府籲舉報

【22:45】由上周五（13日）由外國返港人士，一律須在酒店進行14日強制檢疫。食物及衞生局公布，由明日（18日，星期三）開始，除非獲得獲授權人員的同意，受檢疫人士不得容許任何其他人士（酒店職員除外）進入正進行檢疫的酒店房間。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點或容許探訪者進入接受檢疫酒店房間，均屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁六個月及罰款25,000元。

如受檢疫人士有需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。

限聚令｜蘭桂坊蘇豪區酒客疑違令 多人酒吧外除罩把酒談歡

【22:42】新冠肺炎疫情持續，政府昨日（16日）起收緊社交距離措施，酒吧每枱上限兩人，繼續不得離枱飲酒。新措施實施兩日，蘭桂坊及蘇豪區內大部份人都遵從規例「一個起兩個止」，但仍有少數一枱多於兩人。《香港01》今晚發現，在酒吧外公眾地方聚集情況仍未改善，蘭桂坊及蘇豪區分別都有近十名外籍人士脫下口罩，拿着酒杯把酒談歡。

新冠肺炎 | 收緊豁免檢疫 外交人員曾到高風險地區抵港需隔離

【21:42】鑑於接連有外國返港的豁免檢疫人士回到居所後，始被通知在機場留下的唾液樣本對新冠病毒陽性反應，政府終宣布由明日( 18日）起，收緊獲豁免到港檢疫的外國領館及機構人員的檢測及隔離安排，特別是曾到訪極高風險地區的人員：

必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果； 從機場來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心進行2019冠狀病毒病檢測，於指定地點或採集中心等候檢測結果； 除總領事或同等職級的駐港代表外，外國領館及機構人員必須於所屬機構安排的地點自我隔離14天；外國領館及機構人員抵港時均會獲發樣本瓶，必須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行2019冠狀病毒病檢測；所屬機構須為外國領館及機構人員提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。

至於未曾到訪極高風險地區的外國領館及機構人員，如來港前48小時內，已在出發地取得病毒檢測證明，可不用在機場等候檢測結果，否則也要等結果才可離開，但他們毋須隔離14日。

安心出行｜推出即登兩大程式商店下載榜首 資科辦籲市民踴躍下載

【21:37】本港新冠肺炎疫情持續，政府於昨日（16日）正式推出流動應用程式「安心出行」。資訊科技總監辦公室今日指出，「安心出行」現時於App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中，均位列首位，並呼籲市民踴躍下載，養成記錄出行的習慣，資科辦暫未公布下載數量。

資科辦指，「安心出行」現時於App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中，均位列首位。（App Store截圖）

旅遊氣泡｜首兩周每日一班載200旅客飛新加坡 姚思榮︰位太少喇

【20:50】本港新冠肺炎疫情有所緩和，新加坡與香港將於下周日（22日）正式推行「航空旅遊氣泡」。立法會經濟發展事務委員會今日召開會議，旅遊事務專員黃智祖指，11月22日至12月6日期間，每日開往新加坡的專屬航班僅1班，最多接載旅客200人。旅遊界立法會議員姚思榮指，最近業界向他反映，航空公司並無「旅遊氣泡」專屬航班的團體位提供。「可能位太少喇，得200個一日。」

7間小學爆上呼吸道感染 聖雅各小學、培道小學、播道書院中招

【20:30】衞生防護中心今晚公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及7間小學及2間特殊學校，一共202名學童染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測，並建議有關學校於未獲得檢測結果前，停課不少於7日，作為預防措施。



爆疫的學校包括灣仔聖公會聖雅各小學、馬頭涌香港培道小學、將軍澳播道書院及沙田循道衛理小學。

新冠肺炎 | 回港易明起可預約 香港居民廣東澳門返港豁免檢疫

【19:33】身處內地及澳門的香港居民由下周一起，可透過「回港易」制度返港而毋須住所強制檢疫14日。申請系統明日（18日）起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民申請，免去返港須接受14天強制檢疫的安排。

預約系統隨後會逢星期三至星期五開放，接受下個星期一至星期日七天期間返港的預約，最多可為三名同行的香港居民提出申請。

運輸業失業率升至17年高位 工會：有公司要求司機12月起停薪留職

【19:10】新冠肺炎重創各行各業，最新一季失業率維持6.4%高位，當中運輸業失業率升幅較大，較上月公布數字急升0.6個百分點，達到6.2%。有運輸業工會指，重災區包括旅遊巴司機、船務從業員。據工會了解，已有數間公司要求司機12月起停薪留職，拒絕便視作離職裁員。有學者分析指，失業率急升，與國泰早前大幅裁減5,300人有關。

【19:00】衞生署公布，一名76歲老翁因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。老翁於本月2日由內地返港入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。他在入境後沒有到其檢疫地點，並在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日企圖離境並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。

【16:58】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，無病人離世。有14名病人康復出院。目前尚有117名確診病人留醫，當中有7人情況危殆，2人情況嚴重，108人情況穩定。負壓病床數目是1,077張，使用63%；負壓病房數目是594間，使用率70%。

本港新增4宗確診，3宗屬輸入個案，餘下1宗為本地無源頭個案，患者為29歲的男工程人員，居於元朗采葉庭。（李澤彤攝）

新冠肺炎｜張竹君裝安心出行提防第四波 食衞局或收緊staycation

【16:50】張竹君指，初步確診個案中，亦有一宗無源頭個案。患者是76歲男的士司機，於朝9晚8駕車，居於愉田苑。司機曾參加運輸署的自願檢測，上次於10月檢測，當時結果為陰性，患者有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要停課及大清洗。

對於有指現時疫情已進入第4波，張竹君稱，如何點算第3及第4波，只屬一個描述，基因分析是一種方法 ，第三波個案已下跌一段時間，但並非清零。過去一兩周不明源頭個案上升，第四波似乎將至，要小心提防，如果個案急升多將屬另一個波疫情。據她了解，食衞局將公佈收緊staycation的相關安排。

新冠肺炎｜元朗采葉庭男子確診 源頭不明 葵盛西邨兩男初步確診

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增4宗確診，累計個案增至5,471宗。當中3宗屬輸入個案，分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子，任職工程人員，辦公室於長沙灣瓊林街陸佰中心，近日曾到西環創業商場附近地盤上班，主要監察工人工作。

另外本港約有10宗以下初步確診個案，兩宗與早前個案相關，包括一名於佐敦莊士倫敦廣場上班，任職日更保安的50歲男子。患者與早前確診的夜更保安屬不同更份，公司安排日更保安做檢測時發現，患者曾用保安共用的休息室。而涉事日更保安一名同住者亦初確診，是82歲男子，無病徵，兩人均居於葵盛西邨6座，曾光顧龍順軒海鮮酒家。

8至10月失業率維持6.4% 失業大軍逼近26萬人

【16:37】新冠肺炎疫情反覆，重創各行各業，政府今日公布失業率最新數字．8月至10月的失業率維持在6.4%，與上一期（7至9月）數字相同，並列近16年新高。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於3.8%的水平。另外，失業人數（不經季節性調整）則有25.7萬人，較7月至9月的25.9萬人，減少2000人。

立法會｜張宇人提私人條例草案 倡推紓困措施 政府反對建議

【15:55】立法會工商事務委員會今日舉行會議，飲食界立法會議員張宇人提出修訂《預防及控制疾病條例》的擬議議員法案，向因實行公共衛生緊急事態規例，而面臨損失的人，提供臨時紓困措施，包括暫停執行債權人等民事法律權利規定。

出席會議的商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，就有關議案詳細諮詢政府各部門後，認為涉及公共開支、政府運作或體制，不符基本法要求，不同意修改條例。

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年宵｜維園攤位競投冷淡 大部分底價成交 政府：疫情惡化或取消

【15:27】明年農曆年宵市場將在2月初舉行，維園年宵濕貨攤位今(17日)起一連兩天進行公開競投，政府早前宣布，受疫情影響，今屆年宵不設乾貨及快餐檔。首天競投反應冷淡，上午時段有近百人入場，但大部分攤位均以底價成交，暫時叫價最高為1萬元，由「桃花大王」劉海濤成功投得。他預期，受疫情影響，港人今年未能外遊，會行年宵市場度歲，或利好市道。食環署指，倘疫情急速惡化，在極端情況下會取消年宵。

新冠肺炎｜明起禁探訪酒店檢疫人士 酒店業界憂有「魔鬼細節」【13:08】由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署進一步規定明日起（18日），有關人士在檢疫期內不得接受探訪。不過新規定實施日期將至，業界尚未得知詳情。



香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時表示，禁止訪客探訪檢疫人士的安排合情合理，惟酒店業至今仍未得知詳情，包括相關刑責問題，擔心「魔鬼在細節」。李直言，酒店業人士並非警方，沒有相關權力，如用盡方法仍出現漏洞，「責任不應推在酒店身上」。

【11:48】消息透露，本港今日新增大概4宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案。

新冠肺炎｜理大研究團隊倡設抗疫酒店禁訪客探訪 機場點對點接送

【10:49】理工大學研究團隊，分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，已經在本港消失。而10月多個本地感染群組，則驗出帶GH型病毒株，病毒基因與印度及尼泊爾的輸入個案相似，相信由外地傳入。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒，今日（17日）在電台節目中指出，雖然政府將禁止探訪酒店的檢疫者，但認為執行上有困難，建議成立「抗疫酒店」，酒店專門做檢疫用途，防止有訪客探訪住客。他又認為，當局可於機場設專車，點對點接送檢疫人士。

新冠肺炎｜胡定旭稱檢測中心240元收費合理 若人數多有下調空間

【10:05】政府設立4個長期檢測中心，日前已開始啟用。元朗市東社區會堂的檢測中心承辦商、華昇診斷中心董事長胡定旭今日（17日）在港台電台節目指，現時中心檢測收費只需240元，形容是合理價格，而目前深圳的檢測費用亦要接近200元。他又透露，若檢測人士增加，價格更會有少許的下調空間，目前各中心仍有充裕能力做更多檢測。

對於營運首天曾出現混亂。胡定旭說，昨天檢測人士亦已無須在外面排隊，約20分鐘已完成，並能在24小時內出報告。

▼安心出行程式使用▼

【00:00】食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施，當中提及衞生署將於短時間內要求所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪；如受檢疫人士有需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。局方稱，於酒店接受強制檢疫人士如需照顧者照顧，需首先獲得衞生署批准，照顧者並需要同時在酒店內進行檢疫，直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中，中文版本並沒有列出生效日期，但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」，即會由明日（18日，星期三）生效，局方昨晚確認有關生效安排。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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