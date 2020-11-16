新冠肺炎｜教資會撥5000萬予八大　加強支援學生應對疫情挑戰

教資會將撥款5,000萬元，讓八所教資會資助大學加強學生支援服務，以應對2019冠狀病毒病疫情帶來的挑戰；八大將利用款項於2020至2022兩個學年間，推展75項計劃以擴展現有學生服務或推出新服務，範圍涵蓋心理輔導、精神健康、職業規劃及發展、體能及健康生活等，照顧學生的不同需要。

嶺南大學校長鄭國漢歡迎並感謝教資會的特別撥款，認為能協助大學及時推行各種支援學生的服務，幫助學生應對新冠肺炎帶來的健康和經濟挑戰。嶺大將利用撥款開展多項新的學生支援服務，包括新設一站式網上輔導服務平台「健康熱點」、推廣心理和體能健康評估和培訓的「幸福生活學院」，以及一系列提升學生領導才能和工作技能的事業和領袖培訓項目。

教資會主席唐家成指，疫情對香港的影響前所未見，為此教資會特別作出一筆過撥款，與大學和學生攜手在抗疫持久戰中砥礪前行。(資料圖片)

教資會主席唐家成指，疫情對香港的影響前所未見，為此繼早前撥款予大學進行疫症相關研究項目，教資會特別作出一筆過撥款，與大學和學生攜手在抗疫持久戰中砥礪前行，並藉此鼓勵大學以創新思維，拓展更多元化及透過不同途徑提供的學生支援服務。相關撥款是教資會早前邀請八所大學就加強學生支援服務提交建議，並同意一筆過撥款5,000萬元以作支持。

為協助有特殊教育需要的大學生適應校園生活，教資會過去已兩度撥款，供教資會資助大學增添器材、安排培訓及舉辦共融活動，加強對有特殊教育需要學生的支援。教資會將另行增撥3,000萬元，延續這方面的支援。