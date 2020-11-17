新冠肺炎｜專家倡設抗疫酒店禁探訪　何栢良︰否則確診或陸續有來

理工大學研究團隊，分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，已經在本港消失。而10月多個本地感染群組，則驗出帶GH型病毒株，病毒基因與印度及尼泊爾的輸入個案相似，相信由外地傳入。 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒，今日（17日）在電台節目中指出，雖然政府將禁止探訪酒店的檢疫者，但認為執行上有困難，建議成立「抗疫酒店」，酒店專門做檢疫用途，防止有訪客探訪住客。他又認為，當局可於機場設專車，點對點接送檢疫人士。 而港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在另一電台節目中，建議政府安排專車接送抵港人士到指定酒店檢疫，否則確診個案或陸續有來。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

今次疫情的傳播力，暫時較第三波疫情緩慢，蕭傑恒解釋指，第三疫情爆發的原因，是因為有大量免檢疫人士來港，不少從外地回港的海員入住不同酒店，將病毒傳入社區，從而做成大規模爆發，而至今政府已堵塞海員的漏洞。

不過他認為，政府防疫措施至今仍有漏洞，並在機場「走漏」患者。他說，不少旅客來港前曾轉機，不排除在轉機中受感染，由於時間較短，故落機後在機場做檢測時，病毒量仍然較少，未必能立即能驗到。他說，近兩個月以來，本港有286宗輸入個案，最少有73人在機場的檢測結果是陰性，直至檢疫期間被發現。

蕭續說，有關人士雖然要接受強制檢疫，但他們到酒店時，仍要乘坐交通工具，期間或會傳播病毒。而他們在酒店接受檢疫時，亦可能有人探訪他們，不排除有探訪者將病毒帶出社區。

禁止探訪酒店檢疫者 執行有困難

港府上周公布，衛生署自周三（18日）起，禁止探訪酒店的檢疫者。蕭指，執行上或有困難，酒店職員難了解訪客是否探訪檢疫人士。他建議，政府長遠而言，可與業界討論成立「抗疫酒店」，酒店專門做檢疫用途，防止訪客探訪住客；當局亦應考慮在機場設專車，點對點接送檢疫人士。

何栢良：宜專車接送抵港人士酒店檢疫 否則確診個案陸續有來

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，研究發現近日本港病例的病毒基因，與尼泊爾等南亞地方輸入個案類似，可見入境措施存在漏洞，「走漏」致本地社區出現擴散。

他形容10月1日後的個案可算是第四波疫情，呼籲當局盡快堵截，包括安排專車接送抵港人士到指定酒店檢疫，避免他們有機會乘坐公共交通工具散播病毒，否則確診個案將會陸續有來。

政府用作通知市民感染風險的「安心出行」流動應用程式已正式推出，何栢良認為程式應沒有私隱問題，建議政府提供誘因吸引市民使用，增加成效。

莫德納藥廠疫苗成效理想 何栢良：需時觀察副作用及有效期

在新冠肺炎疫苗方面，美國莫德納藥廠宣布，正進行第三期臨床測試的新型冠狀病毒疫苗，有效性達到94.5%，何栢良認為，此款疫苗與輝瑞藥廠相若，暫時成效理想，要求的溫度較易達到，減低運送及儲存上的限制，是更有優勢。但他直言，相信疫苗會優先在美國本土應用，加上疫苗試用時間短，只有數月，需時觀察副作用及有效期，呼籲港府選購時不能全數「押注」在一至兩款疫苗上。