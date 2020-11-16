指支聯會涉違國安法　田飛龍：政治顛覆性組織、煽動仇恨中央

《港區國安法》實施後，多個本地民主派組織相繼解散，政界一度關注，每年舉辦六四紀念活動的老牌組織支聯會，會否一併受到壓制。北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍今日（16日）於《香港商報》撰文，指支聯會涉嫌「雙違法」，同時違反本地法律和國安法。 他形容，支聯會是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部分，長期得到中國海外民運組織以及外部反華勢力的資助和支持」，又指支聯會五大綱領「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，顯示支聯會是「政治顛覆性組織」；籌辦「六四記憶人權博物館」，則是「在香港及國際社會傳播不實及具煽動性的歷史信息，煽動對中央政府的仇恨情緒」，觸犯國安法。

田飛龍。（資料圖片）

田飛龍指，香港國安法實施以來，「一些反對派組織紛紛轉型」，有些採取了解散的做法（如香港眾志），有些開始走國際路線，但支聯會卻並未停止運作，「繼續以原有綱領和活動形式在香港存續，採取了網上活動及銷毀人員名冊等避險行為」應「啟動並窮盡本地法律資源加以檢控和懲治」。

文章指，支聯會涉違本地法律，包括從事的活動「煽動對社會主義制度與國家政治體制的仇視、憎恨以及關於以民主方式顛覆國家政權」，涉嫌觸犯《刑事罪行條例》上的叛逆罪和煽動意圖罪；幾乎每場抗爭活動都有份參與，其中部分活動屬於未經警方批准的非法集結，以及在涉及暴力抗爭的活動中扮演一定的暴動角色，涉嫌觸犯《公安條例》上的非法集結罪和暴動罪；涉嫌危害國家安全、公共安全、公共秩序並與外部政治性組織有勾結和聯繫，屬於《社團條例》上的行為禁止規定，是保安局局長可予以禁止運作的法定事由。

文章續指，支聯會涉違國安法，於國安法生效後，繼續從事有關觸犯國安法的違法行為，如繼續接受美國國家民主基金會（NED）、台灣等外部勢力的資助；籌辦「六四記憶人權博物館」數字化建設，「搶奪歷史話語權，在香港及國際社會傳播不實及具煽動性的歷史信息，煽動對中央政府的仇恨情緒」；維持五大綱領不變，「繼續從事具有顛覆性和顏色革命色彩的『民主中國』範疇的激進運動，涉嫌顛覆國家政權。

田又質疑，支聯會與香港激進本土勢力深度勾連，支援和參與香港本地的激進分離活動，並對內地有關維權組織和維權人士進行培訓、支援、策動和保護，可能觸及國安法上的顛覆國家政權罪以及恐怖活動罪。

文章批評支聯會「將顛覆性綱領和意圖轉變為具體化的抗爭行動，一步步走向與『一國兩制』憲制秩序及國家安全利益相對抗的境地」，是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部分，長期得到中國海外民運組織以及外部反華勢力的資助和支持」；又稱支聯會五大綱領「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，顯示支聯會是「政治顛覆性組織」，是以「愛國民主」為名義展開的、以香港為基地、勾結外部勢力的顏色革命組織。

田飛龍指，雖然國安法無追溯力，但本地法律仍可追訴法例生效前的行為；政府亦可引用國安法，對支聯會於該法生效後繼續從事的行為作調查、檢控和懲治。他否認規制支聯會行為是削弱香港的政治自由權利和民主空間，而是「依法清理危害香港民主秩序和國家安全的極端化組織與行為，確保香港民主以及政治自由表達在合法範圍內有序進行」。

李卓人：唯恐天下不亂

支聯會主席李卓人在社交網轉貼相關文章的報道。他回應《香港01》記者查詢指，會堅持爭取民主無罪的原則，民主自由是中國人民應有權利，不應被當成顛覆。「欲加之罪，何患無辭。大家都不知道『紅線』何時會殺到支聯會身上，但香港人不能擔心那麼多，你永遠不知道龍門怎麼擺。」李卓人強調，支聯會會繼續不退縮、不放棄，準備迎接一切挑戰。

至於相關文章會否被視為「試水溫」，為日後掃平支聯會等其他民主派組織鋪路，李卓人表示不確定，但認為相關文章可能反映親北京學者之間有種「寧左勿右」的風氣，希望北京對港愈強硬愈好，「在香港不斷找新的對象批鬥，唯恐天下不亂」。