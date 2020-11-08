年宵或變「真花市」　消息：港府研取消乾貨、小食攤檔

疫情持續，多個大型展覽安排出現變數，每年重頭戲之一的維園年宵，將於明年2月初農曆新年前舉行。但據了解，港府相關政策局正探索新方案，包括承接去年取消乾貨區的做法，以及研究取消熟食攤位，以便在疫情下更有效管理人群及控制傳播風險。消息指，港府目前尚未正式「拍板」，仍在評估及研究相關風險，會再於日內開會討論，短時間內會公布最後定案。 記者正向食物及衞生局及食環署查詢。

歷年年宵市場均有大批學生參與籌辦攤位，不過在疫情下，當局或連續第2年取消乾貨攤位。（資料圖片／梁鵬威攝）

明年2月12日是牛年大年初一，按照慣例，由年廿四至正月初一清晨，維園及多區政府遊樂場，均會舉行戶外年宵市場，並設有乾、濕貨攤檔，以及小食檔，吸引不少商戶競投售賣年花及應節食品。

鼠年已取消乾貨檔攤

不過，去年正值反修例事件，港府破天荒宣布不設乾貨攤位，與此同時擴大濕貨攤檔面積，及擴闊公共通道，以紓緩擠迫情況，食環署發言人當時解釋指，「由於以往年宵市場人多擠迫，當中有長者和兒童，考慮到目前的社會情況，政府作為場主及年宵市場的主辦者，有責任保障檔主和到場市民的安全。」食環署當時又稱，面對經濟下行壓力，為支援中、小企業，年宵市場攤位競投底價按年減半。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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疫情衝擊各行各業，多個大型展銷會安排有變，香港美酒佳餚巡禮( HK Wine & Dine Festival) 改以網上進行，工展會則不設場內試食，來年的年宵市場亦或將迎來「新面貌」。

最快下星期有定案

據了解，當局正研究具體執行細節，包括考慮到年宵人流眾多，正評估風險，檢視有否取消活動的需要；另一方案則傾向如期進行，但會取消快餐及乾貨攤檔，以濕貨攤檔為主。消息人士透露，當局暫時亦未作最後「拍板」，料下周有最終定案，「限聚令同疫情都係考量之一。」

有參展多年的花商期望，當局盡快公佈競投詳情，「有同無都好，都快啲講出來，等我哋個心安定啲。」他又謂，年花必須提早栽種，倘今年年宵告吹，需要另覓銷售渠道，期望年宵能在有限度情況下如期舉行。他又指，去年首度取消乾貨攤位，反令生意向好，「因為入得場都係嚟買花。」