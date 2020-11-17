立法會｜張宇人提私人條例草案　倡推紓困措施　政府反對建議

立法會工商事務委員會今日（17日）舉行會議，飲食界立法會議員張宇人提出修訂《預防及控制疾病條例》的擬議議員法案，向因實行公共衛生緊急事態規例，而面臨損失的人，提供臨時紓困措施，包括暫停執行債權人等民事法律權利規定。 出席會議的商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，就有關議案詳細諮詢政府各部門後，認為涉及公共開支、政府運作或體制，不符基本法要求，不同意修改條例。

立法會飲食界議員張宇人提出修訂《預防及控制疾病條例》（第 599 章）的擬議議員法案，商務及經濟發展局局長邱騰華表示不同意以此方法協助。

立法會工商事務委員會成立振興經濟小組

四名立法會議員被中國全國人大常委會取消資格，民主派議員總辭後，立法會工商事務委員會今日（17日）舉行會議，無競爭情況下選出立法會議員吳永嘉為2020至2021年度會期的副主席。另通過成立振興香港經濟事宜小組委員會，預計成立後半年內向工商事務委員會作匯報。

另外，立法會飲食界議員張宇人提出修訂《預防及控制疾病條例》（第 599 章）的擬議議員法案，提出為因政府施行公共衞生緊急事態規例而蒙受困苦及損失者，提供臨時紓困措施，包括暫停執行債權人等民事法律權利規定，讓中小企有喘息空間。

出席會議的商務及經濟發展局局長邱騰華說，已就議案詳細諮詢財政司等部門，重申任何私人條例不可涉及公共開支、政府運作或體制，否則須得行政長官書面同意，而政府認為此修訂將涉政府政策及開支，故不同意以此方式作改變。

邱騰華解釋，現時部份合約規定，租金金額與銷售額及經營業績掛勾，另有退休業主或企業以收租為主，萬一以法例規限毋須履行合約，是難以處理。