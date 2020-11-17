新冠肺炎｜兩地往來陷停頓　教聯會：六成半學校停內地姊妹校交流

新冠肺炎疫情下，教育進度延後，交流活動亦受阻。教聯會本月訪問逾二百間香港中小學，發現約六成半學校在2019/20學年，並無與內地姊妹學校舉行交流活動；有學校更反映，反修例風波及疫情影響教學進度，故暫停交流。 教聯會引述教師意見，建議教育局延長本年有關姊姊學校的津貼期限，並提供網上平台供兩地交流，另舉辦本地工作坊，讓教育界分享到內地交流經驗，互相借鏡。

教聯會調查顯示，六成半學校疫情下暫停內地姊妹學校交流。（教聯會提供）

教聯會為了解本港學校與內地姊姊學校交流情況，本月初向全港中小學發問卷，接獲共202間學校回應（包括62間中學、128間小學及12間無分類學校）；另分別在本月6日及10日舉行中小學焦點小組座談會。當中逾七成與廣東省學校締結為姊妹學校，平均每間香港學校與兩間內地學校締結了姊妹校，當中7成涉廣東省學校，3成涉北京市學校，另有少數與上海及浙江學校締結為姊妹學校。

然而疫情下，兩地先後停課，學校間難以互訪，約六成半受訪學校表示，在2019/20學年無進行交流；另有本地學校反映，受反修例風波及疫情影響，教學進度已大幅落後，故暫停姊妹校的交流活動。餘下四成受訪學校則指，會繼續探訪或考察，又或以視像等方式，在網上渠道交流。

廣東省文化與香港相近 對學生交流吸引力弱



逾八成半受訪學校相信，交流活動有助加深學生對內地的了解及擴闊視野，亦有教師認為交流可助學生了解內地民情。但教聯會調查期間的焦點小組訪談資料顯示，本港與廣東省城市文化風俗相近，學生對交流缺乏興趣及好奇心，對新移民學生更沒吸引力，建議安排本港學校與湖北省及西藏等地區的學校，締結姊妹學校。

教聯會表示，相信姊妹學校計劃對促進兩地教育交流、增進國民身份認同等方面有一定成效，建議當局考慮疫情影響，延長本年度有關姊姊學校的津貼期限，加強推動香港學校與廣東省以外學校進行締結及網上交流平台。本地則舉辦工作坊分享交流示例，包括報價及活動建議，供同業參考借鏡。