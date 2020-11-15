陳茂波指抗疫策略時鬆時緊談不上經濟恢復　且成效脆弱和短暫

本港新冠肺炎疫情持續，財政司司長陳茂波今日（15日）發表網誌，指本港第三季實質經濟收縮呈緩和，總計首三季經濟負增長7.2%，預計失業率上升壓力亦會緩和。 另外對於港府今日落實強制檢測，陳指，外國不少例子顯示，時鬆時緊的策略，結果不單談不上經濟的恢復，甚至連抗疫成效也變得脆弱和短暫，最終還會賠上民眾的健康和生活；強制檢測有助中斷隱形傳播鏈，縱使強制檢測會為市民帶來不便，但「卻已是所有選項中性價比最高的選擇」。

財政司司長陳茂波表示，強制檢測雖帶來不便 卻是性價比最高擇。（資料圖片）

陳茂波在網誌提到，本港經濟正處低位整固，第三季實質經濟收縮3.5%，相較第二季收縮9%已呈現緩和，而按季比較更結束了連續五個季度收縮的情況。總計今年首三季經濟負增長7.2%。政府對全年的經濟預測亦由原來的負增長6至8%，修訂為負增長6.1%。

陳續指，隨着經濟進入整固階段，10月份失業率進一步上升的壓力估計會暫時緩和。不過，新冠肺炎疫情在本港再現反覆，社交距離措施再度收緊，如果情況持續，將會再次對經濟造成壓力，這方面必須保持警惕、謹慎應對。

「時鬆時緊的策略最終賠上健康和生活」

本港疫情反覆，陳表示，現時應貫徹「嚴防輸入、內爭清零」的目標，事實上不少本地個案都跟外來輸入有關，因此必須嚴防入境人士帶來病毒潛在風險。更全面的採樣檢測、定點隔離、接觸追蹤都是必須有的常設步驟。

由於社區中仍然存在隱形傳播鏈威脅，陳稱，無論是出現小型群組爆發抑或是持續有零散個案，也許都需要透過較全面的強制檢測，盡力找出所有被感染人士，以中斷所有傳播鏈，即使強制檢測會為市民帶來一時不便，卻已是所有選項中「性價比」最高的選擇，是以較低程度的影響、換取最大程度安全的生存空間。

陳又指出，外國不少例子顯示，時鬆時緊的策略，結果不單談不上經濟的恢復，甚至連抗疫成效也變得脆弱和短暫，最終還會賠上民眾的健康和生活。

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