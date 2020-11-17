新冠肺炎｜明起禁探訪酒店檢疫人士　酒店業界憂有「魔鬼細節」

新冠肺炎疫情反覆，由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署進一步規定明日起（18日），有關人士在檢疫期內不得接受探訪。不過新規定實施日期將至，業界尚未得知詳情。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時表示，禁止訪客探訪檢疫人士的安排合情合理，惟酒店業至今仍未得知詳情，包括相關刑責問題，擔心「魔鬼在細節」。李直言，酒店業人士並非警方，沒有相關權力，如用盡方法仍出現漏洞，「責任不應推在酒店身上」。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施，提及衞生署將於短時間內，要求所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪；如檢疫人士需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員，協助放於房門外，讓檢疫人士在沒有面對面接觸情況下拿取。當局稱，酒店強制檢疫人士如需照顧者照顧，需首先獲得衞生署批准，照顧者需要同時在酒店內檢疫，直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中，中文版本並沒有列出生效日期，但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」，即會由明日起生效，局方昨晚確認有關安排。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，目前仍不清楚任何推行細節。（資料圖片）

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，酒店業截至目前為止，仍未收到政府提供任何相關文件，故不清楚任何推行細節。他認為，有任何新法例或規定推出前，當局應先諮詢業界，獲取全面意見，批評這次推行倉猝，「應該（要）有足夠時間，去睇魔鬼細節」，收到文件後，才會與食衞局開會商討。對於禁探訪酒店檢疫人士，李認為是合情合理，但質疑酒店業界並非警方，如用盡方法仍有漏洞，「責任不應推在酒店身上，而係客人身上」。

香港酒店工會主席徐考澧。（資料圖片／黃寶瑩攝）

香港酒店工會主席徐考澧則指，基本上沒有酒店會容許外人探訪檢疫人士，「入咗去出返嚟咪播毒」，大多人只是放下物資，讓職員轉送。但他承認，業界未有嚴格監管，「都係只可睇下閉路電視，有時可能有人駐守」。他直斥修例如將酒店業「擺上枱」，且做法「即興」，至今未有收到任何指引。



徐考澧解釋，現時業界裁員、放無薪假問題嚴重，普遍人手不足，「如果無任何配套，無執法人員、衞生署人員，單靠酒店前線成效不大」。他又指，不少檢疫人士會偷走出房，「著件長袖衫遮住條手帶」，到樓下餐廳食飯、食煙、取外賣、甚至開門與鄰房聊天，建議政府加強監管。