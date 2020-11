新冠肺炎｜明起禁探訪酒店檢疫人士　酒店業界憂有「魔鬼細節」

新冠肺炎疫情反覆,由上周五(13日)起,所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日,衞生署進一步規定明日起(18日),有關人士在檢疫期內不得接受探訪。不過新規定實施日期將至,業界尚未得知詳情。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時表示,禁止訪客探訪檢疫人士的安排合情合理,惟酒店業至今仍未得知詳情,包括相關刑責問題,擔心「魔鬼在細節」。李直言,酒店業人士並非警方,沒有相關權力,如用盡方法仍出現漏洞,「責任不應推在酒店身上」。

食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施,提及衞生署將於短時間內,要求所有於酒店接受強制檢疫人士,在檢疫期內不得接受探訪;如檢疫人士需要補充物資或食物,可由親友或酒店職員,協助放於房門外,讓檢疫人士在沒有面對面接觸情況下拿取。當局稱,酒店強制檢疫人士如需照顧者照顧,需首先獲得衞生署批准,照顧者需要同時在酒店內檢疫,直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中,中文版本並沒有列出生效日期,但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」,即會由明日起生效,局方昨晚確認有關安排。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示,酒店業截至目前為止,仍未收到政府提供任何相關文件,故不清楚任何推行細節。他認為,有任何新法例或規定推出前,當局應先諮詢業界,獲取全面意見,批評這次推行倉猝,「應該(要)有足夠時間,去睇魔鬼細節」,收到文件後,才會與食衞局開會商討。對於禁探訪酒店檢疫人士,李認為是合情合理,但質疑酒店業界並非警方,如用盡方法仍有漏洞,「責任不應推在酒店身上,而係客人身上」。

香港酒店工會主席徐考澧則指,基本上沒有酒店會容許外人探訪檢疫人士,「入咗去出返嚟咪播毒」,大多人只是放下物資,讓職員轉送。但他承認,業界未有嚴格監管,「都係只可睇下閉路電視,有時可能有人駐守」。他直斥修例如將酒店業「擺上枱」,且做法「即興」,至今未有收到任何指引。



徐考澧解釋,現時業界裁員、放無薪假問題嚴重,普遍人手不足,「如果無任何配套,無執法人員、衞生署人員,單靠酒店前線成效不大」。他又指,不少檢疫人士會偷走出房,「著件長袖衫遮住條手帶」,到樓下餐廳食飯、食煙、取外賣、甚至開門與鄰房聊天,建議政府加強監管。