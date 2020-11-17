綜援、生果金津貼明年2月有望加2.8%　長生津或加至2847元

在現行機制下，政府會按社會保障物價指數（社援指數），調整綜援及各公共福利金津貼金額。參考勞福局向立法會提交的文件，綜援、長者生活津貼及生果金有望加2.8%，新金額於明年2月1日生效，當中普通長者生活津貼將由2,770元，增加77元至2,847元。不過，最終上調金額需留待公布10月份社援指數決定。

文件顯示，截至今年9月底，社援指數12個月移動平均數，較去年10月底平均數累積升2.8%。局方表示，反映綜援計劃的標準項目金額、高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼有上調空間。另外，租金指數的12個月移動平均數顯示，租金津貼最高金額有1.6%的上調空間。



按現行機制，政府會根據社援指數過去12個月，即每年11月1日至翌年10月31日，所反映的通脹或通縮情況，每年對綜援計劃的標準項目金額、公共福利金計劃的津貼金額作出調整。局方表示，10月份的數據將於11月底完成整理，屆時可得出最終上調金額，料12月向財務委員會提交建議，並在明年2月實施新金額。

綜援、生果金津貼明年2月有望加2.8%。（資料圖片）

若按2.8%上調，普通長者生活津貼將由2,770元，增至約2,847元；高額長者生活津貼則由3,715元，增至約3,819元。生果金可由1,435元，增至約1,475元，而普通及高額傷殘津貼分別由1,835元及3,670元，增至約1,886元及3772元。至於綜援標準金額，單身健全成人可由現時的2,615元加至約2,688元。